何永賢與立會議員訪彩興簡約公屋 指3萬基層家庭5年省回逾75億租金 (18:35)

何又感謝議員對簡約公屋項目的支持，及對居民的關心。她指明年簡約公屋迎來2萬個單位的陸續入伙，房屋局會繼續努力，做好每一個項目，為有需要家庭提供安樂窩。

何永賢表示，他們一行到場後，她先向議員分享簡約公屋進展，包括第一期已有攸壆路和彩興路入伙，分別用約1年和不足1.5年建成；今年第四季還將有4個項目即將入伙，分別為啟德世運道第一期、屯門青福，及校舍改裝的觀塘順安及上水彩園。

何又指簡約公屋在背靠祖國的優勢下，善用大灣區內地廠房的實力，令單位組件可像生產汽車般高效製造及運送。她表示國家支持下的香港建築速度，也為國際業界朋友所關注，當局先後接待過英國、澳洲、西班牙的業界人士和學者到現場參觀，簡約公屋絕對是香港生動好故事之一。

此外，她指取得立法會撥款後，局方依然努力壓縮建築成本，包括檢視設計、集中採購等。今天簡約公屋總造價約210.5億元，比最初提出簡約公屋時的約274億元造價，節省了約63.5億元。

簡約公屋獲營運機構全面支援

何又指入住居民也因節省租金，而開始可為家庭作儲蓄。她指目前已入伙簡約公屋項目，每月租金介乎約880元至約2990元；對比分間單位租金中位數，入住簡約公屋的居民每月可節省4200元，入住5年就是約25萬元，以3萬個家庭計算，超過75億元可放回基層市民的口袋。她稱更重要的是，簡約公屋不止是居住，更有營運機構全面的支援，舉辦活動、招聘會等，讓居民可以釋放潛力。

何表示議員們亦去探訪一個三口之家。她指雖然爸爸和兒子都不在家，只有媽媽和各人交流，但言談間大家都感受到她對改善生活的喜悅。該戶以往住在牛池灣，每月約5000元租金、僅百多呎空間，現時租金減半，空間卻加倍，家裡有大大的窗，有陽光入屋，與過往分間單位裡的霉味截然不同。該住戶家裡一個大窗對着開放煮食空間，另一個窗旁邊則放着小朋友的書桌、書架，一個可供小朋友專注學習的小天地，改變的將會是這個小朋友的未來，現在不論是小朋友學習，或大人煮飯，都不再壓抑。該戶女戶主更在彩興項目應徵成為保安員，直接在樓下上班，可投入勞動市場，增加家庭收入。

何表示有議員即場提問日前十號風球對簡約公屋單位影響否，該位女戶主表示沒有問題，也沒有漏水，令議員們對簡約公屋的質素更為放心。

她指臨走前各人還參觀了項目的便利店、自助洗衣店、小巴站等配套，大家大讚便利店的商品價廉物美，見到項目還連接着成熟的社區，都感到居民不止出行方便，生活所需都有一定支援。

