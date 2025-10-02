明報新聞網
即時港聞

何永賢與立會議員訪彩興簡約公屋 指3萬基層家庭5年省回逾75億租金 (18:35)

房屋局長何永賢今日(2日)在社交媒體發文，交代她和立法會房屋事務委員會多名委員一起到簡約公屋彩興項目參觀，實地看看建築、配套和居民生活。她表示3萬個家庭入住簡約公屋可省回租金，政府估算5年可把逾75億元還富於民。

何又感謝議員對簡約公屋項目的支持，及對居民的關心。她指明年簡約公屋迎來2萬個單位的陸續入伙，房屋局會繼續努力，做好每一個項目，為有需要家庭提供安樂窩。

何永賢表示，他們一行到場後，她先向議員分享簡約公屋進展，包括第一期已有攸壆路和彩興路入伙，分別用約1年和不足1.5年建成；今年第四季還將有4個項目即將入伙，分別為啟德世運道第一期、屯門青福，及校舍改裝的觀塘順安及上水彩園。

何又指簡約公屋在背靠祖國的優勢下，善用大灣區內地廠房的實力，令單位組件可像生產汽車般高效製造及運送。她表示國家支持下的香港建築速度，也為國際業界朋友所關注，當局先後接待過英國、澳洲、西班牙的業界人士和學者到現場參觀，簡約公屋絕對是香港生動好故事之一。

此外，她指取得立法會撥款後，局方依然努力壓縮建築成本，包括檢視設計、集中採購等。今天簡約公屋總造價約210.5億元，比最初提出簡約公屋時的約274億元造價，節省了約63.5億元。

簡約公屋獲營運機構全面支援

何又指入住居民也因節省租金，而開始可為家庭作儲蓄。她指目前已入伙簡約公屋項目，每月租金介乎約880元至約2990元；對比分間單位租金中位數，入住簡約公屋的居民每月可節省4200元，入住5年就是約25萬元，以3萬個家庭計算，超過75億元可放回基層市民的口袋。她稱更重要的是，簡約公屋不止是居住，更有營運機構全面的支援，舉辦活動、招聘會等，讓居民可以釋放潛力。

何表示議員們亦去探訪一個三口之家。她指雖然爸爸和兒子都不在家，只有媽媽和各人交流，但言談間大家都感受到她對改善生活的喜悅。該戶以往住在牛池灣，每月約5000元租金、僅百多呎空間，現時租金減半，空間卻加倍，家裡有大大的窗，有陽光入屋，與過往分間單位裡的霉味截然不同。該住戶家裡一個大窗對着開放煮食空間，另一個窗旁邊則放着小朋友的書桌、書架，一個可供小朋友專注學習的小天地，改變的將會是這個小朋友的未來，現在不論是小朋友學習，或大人煮飯，都不再壓抑。該戶女戶主更在彩興項目應徵成為保安員，直接在樓下上班，可投入勞動市場，增加家庭收入。
何表示有議員即場提問日前十號風球對簡約公屋單位影響否，該位女戶主表示沒有問題，也沒有漏水，令議員們對簡約公屋的質素更為放心。
她指臨走前各人還參觀了項目的便利店、自助洗衣店、小巴站等配套，大家大讚便利店的商品價廉物美，見到項目還連接着成熟的社區，都感到居民不止出行方便，生活所需都有一定支援。
 

相關字詞﹕編輯推介 簡約公屋；何永賢

