即時港聞

曾國衞：難歸納投票率高低原因　有時管治暢順反而不多人投票 (18:53)

年底為立法會換屆選舉。有議員在立法會關注當局有否檢討近年選舉投票率較低原因，政制及內地事務局長曾國衞表示，原因無法一概而論，「（2019年區議會選舉）過去投票最多的時候，是香港最亂的時候」，又稱有外地例子顯示，有時當政府管治暢順、市民滿意現狀，反而不多人投票。

曾國衞今（2日）於立法會簡報新一份《施政報告》措施。新思維狄志遠關注，詢問政府有否了解上屆立法會及區議會選舉投票率低的原因，例如移民、市民對制度持「不同意見」因此不投票等，並詢問當局眼中理想的投票率。曾國衞重申，投票率受多方面因素影響，政府無硬指標；又說難歸納投票率高低原因，稱2019年區選投票率高，反而「是香港最亂的時候」，而有外地例子顯示，當政局穩定、市民滿意現狀，反而投票率不會「直上」、投票者減少，因此「投票率是否代表對政府的信任，我覺得未必可以一概而論」。他補充政府重視市民參與，將積極宣傳，以及令選舉安排更便利。

另有議員關注選舉具體運作。自由黨李鎮強提及前年區議會選舉因電子選民登記冊系統故障，票站一度無法發出選票，導致投票時間順延。曾國衞強調，當局已加強多重安排，後備方案「不止一個兩個」，若系統故障，有另一個系統承接原本的工作，當局在選委會分組界別補選測試過，又稱目前壓力測試效果理想。

相關字詞﹕立法會選舉 曾國衞

