商人許銳生被控非禮女秘書助理　裁判官押後至11月裁決 (18:33)

控方案情稱，去年7月8日，事主X陪同被告許銳生（65歲，商人）出席飯局，之後眾人前往被告在中環經營的雪茄吧相聚。X乘被告座駕前往雪茄吧途中，遭被告「揸」右胸及伸手入大腿內側企圖觸摸私處；她下車步行到雪茄吧時又遭被告擁抱，其間被碰到腰部。辯方則稱，當時被告不滿X工作表現，X擔心「遲早被炒」而誣告被告。

控方陳辭指，X和被告在車上雖被控制台阻隔，但該控制台「唔係咁大」，反駁辯方指被告不可能在車上非禮被告；控方又說，雪茄吧的情况被閉路電視拍下，X的說法有客觀事實支持。就辯方批評X的工作表現，控方說這並非本案重點，強調X「過到試用期」及獲加薪。

辯方回應謂，X知悉同事的薪金比她高，她或因此有所不滿。針對案情，辯方重申，被告坐在車上後排左方，身體被控制台「頂住」，他是一隻「長臂猿」才能捏X的右胸；辯方又謂，雪茄吧閉路電視片段不清晰，而且當晚有其他賓客前往雪茄吧，反問被告會否「唔怕X發難」在場非禮她。