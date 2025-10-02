明報新聞網
即時港聞

商人許銳生被控非禮女秘書助理　裁判官押後至11月裁決 (18:33)

製衣公司利達豐創辦人許銳生涉去年在座駕和雪茄吧先後性侵女秘書助理，被控兩項非禮罪，案件今（2日）在九龍城裁判法院續審。控方重申，事主能清晰講述被侵犯過程，控方已在毫無合理疑點下舉證。辯方則指，若事主在車上被非禮，可趁下車步行往雪茄吧時離開，惟她沒這樣做，更「服侍周到」，替被告手持載有雪茄的袋子，反應有違常理，質疑X證供的可信性。裁判官把案件押後至11月7日裁決。

控方案情稱，去年7月8日，事主X陪同被告許銳生（65歲，商人）出席飯局，之後眾人前往被告在中環經營的雪茄吧相聚。X乘被告座駕前往雪茄吧途中，遭被告「揸」右胸及伸手入大腿內側企圖觸摸私處；她下車步行到雪茄吧時又遭被告擁抱，其間被碰到腰部。辯方則稱，當時被告不滿X工作表現，X擔心「遲早被炒」而誣告被告。

控方陳辭指，X和被告在車上雖被控制台阻隔，但該控制台「唔係咁大」，反駁辯方指被告不可能在車上非禮被告；控方又說，雪茄吧的情况被閉路電視拍下，X的說法有客觀事實支持。就辯方批評X的工作表現，控方說這並非本案重點，強調X「過到試用期」及獲加薪。

辯方回應謂，X知悉同事的薪金比她高，她或因此有所不滿。針對案情，辯方重申，被告坐在車上後排左方，身體被控制台「頂住」，他是一隻「長臂猿」才能捏X的右胸；辯方又謂，雪茄吧閉路電視片段不清晰，而且當晚有其他賓客前往雪茄吧，反問被告會否「唔怕X發難」在場非禮她。

