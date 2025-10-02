明報新聞網
即時港聞

八達通App新增日本Pay Pay電子支付　零手續費 (18:32)

八達通卡公司今日（2日）宣布，八達通App新增日本Pay Pay電子支付選項，港人到日本旅遊時，於任何附有「PayPay」商標的店舖，只需經八達通App展示PayPay二維碼或掃瞄當地商戶的二維碼，便可以手機八達通或八達通銀包以港幣付款，全程零手續費，無需綁定信用卡，而且可享優惠匯率。

PayPay 現時為日本最大的流動支付平台，用戶人數逾7000萬，等於日本一半人口，去年全年當地交易宗數達78億，在當地電子支付市場佔有率達三分之二。八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰指，目前日本使用Pay Pay的商戶逾數百萬，覆蓋連鎖電器商店、藥妝店、百貨公司、便利店餐廳、甚至的士服務亦可使用。

黎家聰指，市民需先在八達通App透過驗證電話號碼、電郵地址及身份證文件升級至八達通銀包Plus或Pro，再綁定手機八達通，便可使用日本Pay Pay 支付服務。每次付款時，可在App內點擊進入旅遊專頁，透過展示PayPay二維碼或掃瞄商戶的二維碼以港幣付款，可自選從手機八達通或八達通錢包扣款。手機八達通每次交易限額3000元，每日交易限額1萬元；八達通銀包Plus則每次及每日交易限額均為6000元；需要驗證身分證文件的銀包Pro限額最高，每次及每日交易限額可高達3萬元。

被問到八達通PayPay支付與「西瓜卡」、現金回贈信用卡比較有何優勢，黎家聰指一般信用卡需收取2%至3%手續費，西瓜卡的應用場景亦較PayPay少，八達通則零手續費，而且有優惠匯率，較其他電子錢包慳1%至1.5%。AlipayHK早前已有與日本Pay Pay 合作，但只限市民掃商戶的二維碼付款，黎稱八達通與Pay Pay 的合作則雙向皆可，而日本當地較多是商戶掃描客人的二維碼收款。

合作未覆蓋網購網上支付　正規劃研究

日本網購亦盛行，不少網店接受Pay Pay 支付，黎家聰稱，現時八達通與PayPay的合作未覆蓋網購網上支付，但正規劃研究中。至於使用八達通PayPay網絡支付後如何退稅，黎稱與現時使用其他支付方法一樣，展示單據及八達通App內帳戶名稱即可，市民可自行更改帳戶名稱至與護照一樣。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹預告，八達通Pay Pay服務亦將會與日本當地商戶合作推出優惠，如松本清將有7%優惠、西武百貨公司亦有5%等，下月中八達通亦會公布其他回贈及免費雙人日本來回機票等推廣優惠。

相關字詞﹕八達通 日本 電子支付 編輯推介

