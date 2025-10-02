精進建築就被拒續牌上訴　稱屋宇署無提供具體理由 (15:45)

聆訊原定今年8月審理，押後至今日開始。代表精進建築的資深大律師余若海表示，政府基於多宗工傷意外將精進建築從承建商名冊除名，惟屋宇署和承建商註冊事務委員會並非擁有無限權力，應按《建築物條例》行使權力。余表示，條例第8C條列明「不論因任何理由」，如建築事務監督信納申請人不適宜註冊，可拒絕註冊續期申請；惟屋宇署拒絕精進續牌無交代任何理由，違反立法原意。

因安達臣道天秤倒塌意外被控誤殺的簡浩楷，曾是精進建築「獲授權簽署人」之一。余若海表示，屋宇署曾安排簡浩楷和另一獲授權簽署人麥劍亮續牌面試，兩人均面試失敗；麥在4票支持、3票反對下未能通過，簡之後辭任。余表示，兩人曾經不設面試之下通過評審，屋宇署今次無交代面試失敗的原因，違反決策者法定責任。

屋宇署一方早前呈交誓章，有官員引用會議紀錄、會見傳媒發言等，解釋內部曾討論精進建築可否續牌。余若海指出，署方無完整披露內部討論紀錄，懷疑有人「秘密討論」事件，考慮與續牌無關的因素。余又指，屋宇署指控精進發生3宗致命意外，反映安全管理存在系統性問題，惟屋宇署只就部分意外起訴精進，無跡象顯示存在系統性疏忽。

余表示，屋宇署列出考慮續牌的不同因素，無明確交代最重要的原因，猶如「將不同觀點轟炸法庭」（a bombardment of different points），精進建築無從得知理由。余續指，精進負責屯門公屋、東涌公屋和港大學生宿舍等項目，涉及1.3萬個公屋單位；該公司被拒續牌不是小事，而是與社會民生相關。