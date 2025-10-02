明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉訛稱經營茶葉舖及美甲店圖騙防疫基金　53歲保安認罪候判 (15:14)

5年前政府在新冠疫情下推出的防疫抗疫基金，一名保安員訛稱經營兩間茶葉零售店及17間美甲店，又偽造員工薪金紀錄，以及用家中的八達通偽造貨品交易紀錄，最後被揭發他根本沒經營有關業務。該保安員於今日（2日）在案件於區域法院開審前，承認兩項企圖欺詐罪名，須還押至10月16日處理求情。控方案情指，若申請獲批，被告將獲得共186萬元資助。

被告為唐康繼（現年53歲）。辯方指，被告因病而半身不遂並無法說話。被告獲准以紙筆答辯，承認兩項企圖欺詐罪。控方指，本案曾3度擱置審期，原因包括被告身體狀況不適合答辯，而被告於案件今日開審前認罪。

案情指，政府於2020年宣布實施防疫抗疫基金下的紓困措施，即「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。

「零售業計劃」規定，申請人的實體商店須在2020年1月1日前已開業。被告以兩所名叫「六月茶」的茶葉零售業務經營人身分提交兩項申請，報稱於2019年12月5日開始經營，店舖位於屯門及尖沙咀。審批申請的職員認為，被告提交的店舖照片與真實零售店不相似，故拒絕其申請。調查發現，被告於2020年4月才以「六月茶」名義註冊業務；而他提交的商店電子支付終端證明文件中，被揭發所有交易都是用他家中搜出的八達通進行支付。

「美容院計劃」規定，申請人的業務須於2020年4月10日前已營運。被告於2020年5月17日以17間名為「六月茶」的美甲店經營人身分，提交17項該計劃的申請。調查發現，被告用其他人店舖門面的照片提交申請，又偽造員工薪金紀錄，申請最終被拒。被告於2020年7月被捕，在警誡錄影會面承認提交案中的19項申請。若申請獲批，被告將獲得共186萬元資助。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞