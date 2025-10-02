涉訛稱經營茶葉舖及美甲店圖騙防疫基金　53歲保安認罪候判 (15:14)

被告為唐康繼（現年53歲）。辯方指，被告因病而半身不遂並無法說話。被告獲准以紙筆答辯，承認兩項企圖欺詐罪。控方指，本案曾3度擱置審期，原因包括被告身體狀況不適合答辯，而被告於案件今日開審前認罪。

案情指，政府於2020年宣布實施防疫抗疫基金下的紓困措施，即「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。

「零售業計劃」規定，申請人的實體商店須在2020年1月1日前已開業。被告以兩所名叫「六月茶」的茶葉零售業務經營人身分提交兩項申請，報稱於2019年12月5日開始經營，店舖位於屯門及尖沙咀。審批申請的職員認為，被告提交的店舖照片與真實零售店不相似，故拒絕其申請。調查發現，被告於2020年4月才以「六月茶」名義註冊業務；而他提交的商店電子支付終端證明文件中，被揭發所有交易都是用他家中搜出的八達通進行支付。

「美容院計劃」規定，申請人的業務須於2020年4月10日前已營運。被告於2020年5月17日以17間名為「六月茶」的美甲店經營人身分，提交17項該計劃的申請。調查發現，被告用其他人店舖門面的照片提交申請，又偽造員工薪金紀錄，申請最終被拒。被告於2020年7月被捕，在警誡錄影會面承認提交案中的19項申請。若申請獲批，被告將獲得共186萬元資助。