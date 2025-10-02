28歲女涉十度報假案包括訛稱啟德有炸彈　判囚逾8個月 (13:39)

被告廖芷筠（現28歲）承認案情指，今年4月27日，被告在謝霆鋒演唱會開始之前，自下午2時40分至5時38分間5度虛報在啟德主場館2樓廁所及貴賓室內發現有可疑炸彈。被告在首4次報案，以假名或匿名方式向電子報案中心舉報，最後一次則致電牛頭角警署，向警員報稱在啟德主場館2樓廁所內發現有一袋白色粉末，膠袋寫有「炸彈」二字。警方掃蕩整棟大樓後沒有發現。被告同晚向警方報失一部iPhone 16 pro。

警方另發現被告在4月26日及5月2日，先後4次舉報有人犯罪，指何文田一間音樂學院的男導師偷拍她及盜竊她財物。警方調查後沒有發現，並循報案人的電話號碼及IP位址追查到被告家人，被告父親為電話號碼登記人，但他確認使用者是被告。被告被捕後，警誡下稱一時貪玩才虛報炸彈及有人犯罪，另指報失手機是為了轉移警方視線。

被告為初犯，辯方求情稱，被告是高級文憑畢業，任職接待員，月薪為1.4萬元。辯方又指，被告自知罪責嚴重，但冀法庭考慮被告並非在社交平台散播謠言，沒有造成公眾恐慌，亦沒有導致演唱會被中止；署理主任裁判官梁嘉琪於判刑指，當日演唱會可容納4萬名觀眾。被告身為成年人，有工作經歷及學歷背景，她必然預見其行為所帶來後果，浪費警力及公帑，影響公眾，而且被告連續犯案。由於案件嚴重，判監是唯一合適選項，最終判囚8個月8星期。