大坑西邨拒遷案今提訊　其中一名居民達成和解交出單位　另一人缺席 (12:15)

兩案原告均為香港平民屋宇有限公司，被告則分別為黃錫添及趙慶嬋。趙慶嬋今沒有到庭，而黃錫添則在沒法律代表下自行應訊。

在黃錫添一案中，陳官稱，要求雙方確認同意傳票的內容，包括黃錫添同意向原告交出大坑西邨民利樓的單位；雙方達成的和解協議不會影響原告未來的審訊；以及雙方不需要由法庭作出訟費命令。原告及黃均表示同意上述內容，而原告亦指，確認黃已交出單位。

原告方續指，黃沒有提出反申索，故原告方現申請正式終止本案訴訟。陳官遂批准雙方在傳票中註明有關內容，並批准終止訴訟。其後黃問陳官「（是否）冇任何訟費㗎啦？」陳官說，根據雙方申請，法庭不需頒下訟費命令，至於黃與原告方協議的其他條件，則「係你哋自己嘅事」。

法庭之後處理趙慶嬋的案件。原告方指，趙沒到庭，但原告方已向趙送達傳票，因此原告方希望可於今日處理本案。惟陳官稱，「除咗（趙）簽名之外，都要佢同意及接受，（本案決定）要係喺（雙方）同意之下發生嘅事情」。陳官於是將案件押後至10月9日再提訊。