明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大坑西邨拒遷案今提訊　其中一名居民達成和解交出單位　另一人缺席 (12:15)

石硤尾大坑西邨將清拆重建，負責管理的香港平民屋宇有限公司民事控告拒絕遷出的居民，當中兩宗案件今（2日）於區院提訊。其中一名被告男居民已與平民屋宇達成和解並交出單位，法官陳錦泉批准終止訴訟。另一名被告居民今缺席提訊，陳官稱須等待該居民到庭確認其對本案傳票的意向，故將案件押後至10月9日再提訊。

兩案原告均為香港平民屋宇有限公司，被告則分別為黃錫添及趙慶嬋。趙慶嬋今沒有到庭，而黃錫添則在沒法律代表下自行應訊。

在黃錫添一案中，陳官稱，要求雙方確認同意傳票的內容，包括黃錫添同意向原告交出大坑西邨民利樓的單位；雙方達成的和解協議不會影響原告未來的審訊；以及雙方不需要由法庭作出訟費命令。原告及黃均表示同意上述內容，而原告亦指，確認黃已交出單位。

原告方續指，黃沒有提出反申索，故原告方現申請正式終止本案訴訟。陳官遂批准雙方在傳票中註明有關內容，並批准終止訴訟。其後黃問陳官「（是否）冇任何訟費㗎啦？」陳官說，根據雙方申請，法庭不需頒下訟費命令，至於黃與原告方協議的其他條件，則「係你哋自己嘅事」。

法庭之後處理趙慶嬋的案件。原告方指，趙沒到庭，但原告方已向趙送達傳票，因此原告方希望可於今日處理本案。惟陳官稱，「除咗（趙）簽名之外，都要佢同意及接受，（本案決定）要係喺（雙方）同意之下發生嘅事情」。陳官於是將案件押後至10月9日再提訊。

相關字詞﹕大坑西邨 拒遷 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞