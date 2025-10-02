明報新聞網
即時港聞

海軍潛艇學院廣東學員稱自幼喜歡看周星馳　來港有如「回家」 (12:13)

解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦開放活動今（2日）續，有來自廣東的海軍潛艇學院學員表示，自小受香港文化影響，小時收看TVB、珠江台，喜歡看周星馳電影，形容來港宛若「回家」；亦有受訪官兵表示，在外出自由活動時於旺角迷路，獲市民指路，又指普通話在港暢通無阻。

曾服役於海軍某部隊、2022年8月考入海軍潛艇學院的駱嘉毅表示，自小受香港文化影響，喜歡周星馳與陳奕迅，「Eason的歌基本每首都會唱」，少年時曾觀看TVB、珠江台，又指曾喜愛看有關律師的電視劇，如《壹號皇庭》等。今次屬他首次來港，屬廣東人的駱笑稱「確實是有點晚」，但又指很榮幸首次來港由國家、海軍帶領。他透露自己愛好攝影，日前自由外出時特帶相機拍照，形容本港「隨處都出片」，又現場展示自己的攝影作品。駱續指，外出讓他感受到香港確實是國際化大都市，經濟文化均很繁榮，又指外出期間還品嚐了咖喱飯、菠蘿包和港式奶茶，均很可口。他隨後以廣東話獻唱beyond樂隊的《無悔這一生》表達心情。

海軍大連艦艇學院張子涵表示，日前曾在旺角地鐵站迷路，獲香港大學生幫助查找路線與換乘，體會兩地人民相親相愛、團結一致；他指當時在旺角用午餐，品嘗咖哩豬扒飯、絲襪奶茶和港式鴛鴦；又到尖沙嘴為母親與女朋友購買化妝品，形容商品齊全且價格實惠。

被問及未來將訪問外國的安排，海軍大連艦艇學院學員程嘉銘表示，稍後到達三個國家後，會組織類似艦艇開放活動，活動的對象是組織一些華人華僑，以及海外愛國人士。張子涵則提及，在出訪其他國家的航程中，會根據航行的海區來進行實際作業，如測定天文氣象等工作；返航途中專業教員依航行海區設計並實施考試。

海軍潛艇學院學員李春良表示，戚繼光艦為訓練艦，日常會在海圖作業室畫海圖，飛行甲板以六分儀測太陽高度，認為穿救生衣、戴墨鏡，用六分儀觀測太陽高度的過程很「炫酷」。

談及昨夜的煙花匯演，駱嘉毅表示，他7點半登甲板架好攝影機，準備拍攝，又指眾戰對煙花與夜景紛紛驚嘆，感受本港濃濃國慶氛圍與香港人民愛國熱情。

戚繼光艦 沂蒙山艦

