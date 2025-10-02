黃金周第二日　旅議會指旅客數字符預期 (11:56)

譚光舜引述旅發局早前預測稱今年過夜客數字會下跌，惟他透露收到酒店業議會提供的數據指，黃金周期間酒店入住率有八至九成，部分酒店入住率更逾九成，顯示過夜客不少，「可能佢哋（酒店）比較靈活啦，因為有時可能內地客話『嘩你哋貴喎 』，咩叫貴呢？其實真係要物有所值㗎啫。」

譚光舜表示，昨日訪港旅客以內地客為主，佔7成。不過，他指不論今年首8個月或單計8月，來自其他地區的旅客數字亦有增長，如澳洲、泰國、菲律賓及日本。譚相信澳洲旅客增幅顯著或與本地航空公司增加來往當地航班帶關，又提及在旅發局推廣下，日本旅客雖基數小，但增幅不錯，單計7月已增43%。譚光舜續指，增強運力對旅遊發展相當重要，並可藉政府新成立的國際航空超級樞紐發展諮詢委員會，為各類航空政策提供意見。

政府於上月26日宣布成立國際航空超級樞紐發展諮詢委員會，作為成員之一的譚光舜解釋指三跑落成後，需要學者及業界人士一起從相關配套及價錢等方面，研究如何令本地航空公司增本地航班，及吸引外地航空公司來增設航線，並重點吸引長線客及大型飛機。譚光舜續指，委員會亦希望研究如何返回香港機場每年1.2億人次的運力高峯點，現時運力為每年約4000至5000萬人次。