明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黃金周第二日　旅議會指旅客數字符預期 (11:56)

國慶黃金周踏入第二日，旅議會主席譚光舜今日（2日）表示，昨日（1日）約有22萬內地旅客訪港，與預計接近，估計周六（4日）為高峰期，料屆時訪港旅客再會有逾1成增長。

譚光舜引述旅發局早前預測稱今年過夜客數字會下跌，惟他透露收到酒店業議會提供的數據指，黃金周期間酒店入住率有八至九成，部分酒店入住率更逾九成，顯示過夜客不少，「可能佢哋（酒店）比較靈活啦，因為有時可能內地客話『嘩你哋貴喎 』，咩叫貴呢？其實真係要物有所值㗎啫。」

譚光舜表示，昨日訪港旅客以內地客為主，佔7成。不過，他指不論今年首8個月或單計8月，來自其他地區的旅客數字亦有增長，如澳洲、泰國、菲律賓及日本。譚相信澳洲旅客增幅顯著或與本地航空公司增加來往當地航班帶關，又提及在旅發局推廣下，日本旅客雖基數小，但增幅不錯，單計7月已增43%。譚光舜續指，增強運力對旅遊發展相當重要，並可藉政府新成立的國際航空超級樞紐發展諮詢委員會，為各類航空政策提供意見。

政府於上月26日宣布成立國際航空超級樞紐發展諮詢委員會，作為成員之一的譚光舜解釋指三跑落成後，需要學者及業界人士一起從相關配套及價錢等方面，研究如何令本地航空公司增本地航班，及吸引外地航空公司來增設航線，並重點吸引長線客及大型飛機。譚光舜續指，委員會亦希望研究如何返回香港機場每年1.2億人次的運力高峯點，現時運力為每年約4000至5000萬人次。

相關字詞﹕國慶76周年 譚光舜 過夜客 旅議會 編輯推介

上 / 下一篇新聞