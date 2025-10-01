【圖輯】國慶煙花耀維港 紅心笑臉掛半空 (21:21)

今晚8時維港將上演國慶煙花，廣東道附近約5時半即有市民排隊準備入場，下午約6時起市民分批入場。分別有來自武漢的旅客來港看煙花，笑稱維港煙花在內地聞名，期望效果比武漢煙花好；來自貴州的旅客則表示，今次來港希望能更多體驗香港文化，又指以往尚未欣賞過煙花匯演，今次特意到維港欣賞。

來自武漢的韓先生表示，今次是他第三次來香港，以往來旅遊並沒有欣賞煙花，因此今次特來欣賞，他笑稱希望香港的煙花較武漢更靚。另外，他說前兩次來香港不敢開口說普通話，但今次來覺得更融入，形容香港多元包容，很高興本地人願意同他與普通話溝通。他說將在香港逗留住至黃金周結束，隨後返回內地返大學，這幾日將借住於香港親戚家中。

來自貴州的黃女士表示，她亦是第三次來香港，她說以往並沒有在內地看過煙花匯演，今次特來港欣賞，以往了解香港都是站在經濟的角度，今次希望文化的角度了解。黃女士及韓先生均指出，在排隊觀看煙花匯演的過程中，整體順暢，形容維護秩序的警察非常耐心及有禮貌。