明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國慶黃金周 舊油蔴地警署 廣東道現人潮 (20:04)

內地十一黃金周今（1日）開始，本報記者到油尖旺旅遊區觀察，有旅客聚集在舊油蔴地警署打卡拍照，有第二次訪港的旅客花費200多元購買警方紀念品；有來自北京的旅客在海港城逛街，預計即日會返回深圳，又說今日的預算開支是一至兩萬元，今午購物已花費約6000元。

油蔴地警署是內地旅客的熱門打卡位，來自南京的李先生及黃小姐於今日下午3時到達，並排隊在設於警署內的警察禮品廊買了約200港元的紀念品。李先生是第二次來香港，今次來主要是為了去迪士尼遊玩，他們昨天已在迪士尼過夜，並將在今夜返回內地，全程預算約1萬元。黃小姐表示，因在內地社交媒體小紅書刷到警察禮品廊而特地來油蔴地警署打卡，她透露自己很喜歡看警匪片劇集，自己和李先生均認為「阿sir很帥」。

本報記者前往海港城觀察，海港城人流絡繹不絕，名店外現人龍。來自北京的馮小姐及謝小姐向本報表示，不是第一次來香港，馮小姐形容香港較她上次來時環境更好更乾淨，體驗更好。馮小姐續指，她們於今早抵達香港，主要行程就是購物，並將在今晚返回內地，本預料花費兩萬元，但截至約下午5時受訪時，暫只購買6000元商品，笑稱如果有喜歡的商品就會再花錢。

來自廣東的周小姐及李小姐向本報表示，二人均會即日往返，預算一共3000元，周小姐指自己已經是第六次來港，形容本港交通方便、衛生良好，認為未來會再來。

相關字詞﹕十一 黃金周 油蔴地警署 國慶黃金周 編輯推介

上 / 下一篇新聞