國慶黃金周 舊油蔴地警署 廣東道現人潮 (20:04)

油蔴地警署是內地旅客的熱門打卡位，來自南京的李先生及黃小姐於今日下午3時到達，並排隊在設於警署內的警察禮品廊買了約200港元的紀念品。李先生是第二次來香港，今次來主要是為了去迪士尼遊玩，他們昨天已在迪士尼過夜，並將在今夜返回內地，全程預算約1萬元。黃小姐表示，因在內地社交媒體小紅書刷到警察禮品廊而特地來油蔴地警署打卡，她透露自己很喜歡看警匪片劇集，自己和李先生均認為「阿sir很帥」。

本報記者前往海港城觀察，海港城人流絡繹不絕，名店外現人龍。來自北京的馮小姐及謝小姐向本報表示，不是第一次來香港，馮小姐形容香港較她上次來時環境更好更乾淨，體驗更好。馮小姐續指，她們於今早抵達香港，主要行程就是購物，並將在今晚返回內地，本預料花費兩萬元，但截至約下午5時受訪時，暫只購買6000元商品，笑稱如果有喜歡的商品就會再花錢。

來自廣東的周小姐及李小姐向本報表示，二人均會即日往返，預算一共3000元，周小姐指自己已經是第六次來港，形容本港交通方便、衛生良好，認為未來會再來。