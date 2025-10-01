8歲女童推11個月大嬰兒落地事件 善導會指社工已介入跟進 (19:42)

善導會指一貫重視所有住戶的安全及福祉，該會及其他相關服務單位的社工團隊已即時介入，為有關家庭提供支援及協助。

善導會指由於事件已交由警方處理，現階段不便作出任何評論，並懇請公眾尊重調查程序及相關家庭的隱私，避免擴散未經證實的訊息。

網上流傳片段所見，女嬰兒坐在過渡性房屋範圍內的長櫈，另一小童坐在嬰兒車，一名非華裔女童在女嬰旁邊，女嬰不斷哭喊，女童曾抱起嬰兒嘗試「氹」她，其後女童多次將女嬰從長椅上推落地，女嬰墮地後，女童又拉起她再放手扔落地



事件發生後，警員在上址以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕涉案8歲女童的37歲母親，她已獲准保釋候查。