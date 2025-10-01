8歲女童推11個月大嬰兒落地事件 善導會指社工已介入跟進 (19:42)

警方昨日（9月30日）接獲紅磡紅樂道9號過渡性房屋「善匯」職員報案，指發現一名女嬰及一名男童懷疑曾被一名印度裔女童不恰當對待。營運「善匯」的善導會今日（1日）回應指，對事件深表關注，指在獲悉事件時，已即時按機制及指引處理事件，通報社會福利署相關部門及警務處，並同步啟動危機處理機制，全力支援有需要的家庭及配合後續調查，務求事件得到妥善處理。
善導會指一貫重視所有住戶的安全及福祉，該會及其他相關服務單位的社工團隊已即時介入，為有關家庭提供支援及協助。
善導會指由於事件已交由警方處理，現階段不便作出任何評論，並懇請公眾尊重調查程序及相關家庭的隱私，避免擴散未經證實的訊息。
網上流傳片段所見，女嬰兒坐在過渡性房屋範圍內的長櫈，另一小童坐在嬰兒車，一名非華裔女童在女嬰旁邊，女嬰不斷哭喊，女童曾抱起嬰兒嘗試「氹」她，其後女童多次將女嬰從長椅上推落地，女嬰墮地後，女童又拉起她再放手扔落地
事件發生後，警員在上址以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕涉案8歲女童的37歲母親，她已獲准保釋候查。
涉事11個月大女嬰頭及腳受傷，清醒由其母自行帶往屯門醫院求醫，另2歲男童則沒有受傷。案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。