明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

8歲女童推11個月大嬰兒落地事件 善導會指社工已介入跟進 (19:42)

警方昨日（9月30日）接獲紅磡紅樂道9號過渡性房屋「善匯」職員報案，指發現一名女嬰及一名男童懷疑曾被一名印度裔女童不恰當對待。營運「善匯」的善導會今日（1日）回應指，對事件深表關注，指在獲悉事件時，已即時按機制及指引處理事件，通報社會福利署相關部門及警務處，並同步啟動危機處理機制，全力支援有需要的家庭及配合後續調查，務求事件得到妥善處理。

善導會指一貫重視所有住戶的安全及福祉，該會及其他相關服務單位的社工團隊已即時介入，為有關家庭提供支援及協助。

善導會指由於事件已交由警方處理，現階段不便作出任何評論，並懇請公眾尊重調查程序及相關家庭的隱私，避免擴散未經證實的訊息。

網上流傳片段所見，女嬰兒坐在過渡性房屋範圍內的長櫈，另一小童坐在嬰兒車，一名非華裔女童在女嬰旁邊，女嬰不斷哭喊，女童曾抱起嬰兒嘗試「氹」她，其後女童多次將女嬰從長椅上推落地，女嬰墮地後，女童又拉起她再放手扔落地
 

事件發生後，警員在上址以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕涉案8歲女童的37歲母親，她已獲准保釋候查。

涉事11個月大女嬰頭及腳受傷，清醒由其母自行帶往屯門醫院求醫，另2歲男童則沒有受傷。案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。

 

相關字詞﹕過渡性房屋 虐兒 善匯

上 / 下一篇新聞