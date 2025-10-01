國慶黃金周首日截至4時約55萬人次出入境　18.6萬人次內地客訪港 (19:07)

出境人次約有24.3萬，當中有18.2萬為香港居民，最多香港居民經羅湖口岸出境，涉約4萬人次，其次為落馬洲口岸；經機場出境的香港居民則有2.1萬人次。

內地十一黃金周今（1日）展開，本報記者到油尖旺旅遊區觀察，有旅客聚集在舊油麻地警署打卡拍照，有第二次訪港的旅客花費200多元購買警方紀念品；有來自北京的旅客在海港城逛街，預計當日會返回深圳，又說今日的預算是一至兩萬元，現時購物已花費約6000元。

位於油麻地的舊油麻地警署是內地旅客的熱門打卡位，來自南京的李先生及黃小姐於今日下午3時許在舊油麻地警署打卡，並排隊在設於油麻地警署內的警察禮品廊買了約200港幣的紀念品。李先生表示是第二次來香港，今次來主要是為了去迪士尼遊玩，他們昨天已在迪士尼過夜，並將在今夜返回內地，全程預算約1萬元。黃小姐表示，因在內地社交媒體小紅書刷到警察禮品廊而特地來油麻地警署打卡，她透露自己很喜歡看TVB警匪片，自己和李先生均認為「阿sir很帥」。

本報記者前往海港城觀察，發現海港城人流絡繹不絕，現場Louis Vuitton奢侈品店現人龍。來自北京的馮小姐及謝小姐向本報表示，不是第一次來香港，馮小姐形容香港較她上次來時環境更好更乾淨，體驗更好。馮小姐續指，她們於今早抵達香港，主要行程就是購物，並將在今晚返回內地，本預料花費兩萬元，但截至約下午5時受訪時，暫只購買六千元商品，笑稱如果有喜歡的商品就會再花錢。

來自廣東的周小姐及李小姐向本報表示，二人均會當日往返，預算一共三千元，周小姐指自己已經是第六次來港，形容本港交通方便、衛生良好，認為未來會再來。