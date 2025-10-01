內地旅客慕名來港欣賞煙花　讚香港多元包容 (19:41)

來自武漢的韓先生表示，今次是他第三次來香港，以往來旅遊並沒有欣賞煙花，因此今次特來欣賞，他笑稱希望香港的煙花較武漢更靚。另外，他說前兩次來香港不敢開口說普通話，但今次來覺得更融入，形容香港多元包容，很高興本地人願意同他與普通話溝通。他說將在香港逗留住至黃金周結束，隨後返回內地返大學，這幾日將借住於香港親戚家中。

來自貴州的黃女士表示，她亦是第三次來香港，她說以往並沒有在內地看過煙花匯演，今次特來港欣賞，以往了解香港都是站在經濟的角度，今次希望文化的角度了解。黃女士及韓先生均指出，在排隊觀看煙花匯演的過程中，整體順暢，形容維護秩序的警察非常耐心及有禮貌。

港鐵表示，為配合警方人潮管制措施，尖沙嘴站H、R出入口、尖東站J、L1、L3、L4、L5、L6、N3、P3出入口暫時關閉，以及高鐵西九龍站F出口。

港鐵表示，相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情况及最新人流管理安排，市民留意港鐵最新資訊。