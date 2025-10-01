明報新聞網
即時港聞

戚繼光艦及沂蒙山艦開放參觀　海軍潛艇學院學員講解海軍知識 (18:25)

解放軍海軍今（1日）起一連兩日在昂船洲軍營組織艦艇開放活動，其中「戚繼光艦」是目前海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦。海軍軍醫大學學員羅錦能稱，除日常上課及訓練，還有社團活動及學科競賽，而他參與「紅十字戰救突擊隊」下的「化妝社」，學習特效化妝及表演技巧模擬傷者，為訓練員提供真實的訓練體驗。他指，活動令他認識很多朋友，並學習有趣而好玩的技巧，認為海軍學員的生活豐富多采。

艦艇開放活動安排部分海軍學員擔任「講解員」，向參觀者分享艦艇與海軍的知識。海軍潛艇學院學員井海豐指，昨編隊駛過鯉魚門，有市民揮動國旗致意；亦有不少參觀者問及「當兵苦不苦」等，感受到港人對海軍的關心，相信活動能拉近海軍與港人距離，「人民海軍和香港市民是完完全全的一家人」。

海軍潛艇學院學員望為國貢獻力量

目前就讀「船舶與海洋工程」的井海豐，稱將來立志成為防救部隊的軍官，而解放軍海軍潛艇學院屬全軍唯一一所培養潛水員的院校，大學四年間會學習潛水基礎、水下銲接及切割等技能，期望未來為中國防救事業貢獻力量。

開放活動吸引不少一家大細參與，同樣作為「講解員」的海軍大連艦艇學院學員宋妍瑤，指面對小朋友提出的問題，會盡量以通俗易懂的語言回答，讓他們知道海軍裝備「其實離我們不是很遙遠」。她引述，有小朋友讚賞「姐姐你很漂亮」，感到「心裡暖暖的」；而不少參觀者亦會關心艦上生活。至於作為女學員有否挑戰，她指，學習及訓練並無性別之分，但艦上設專屬女學員的生活區，包括浴室及廁所等，故生活上是非常方便。

部分學員抵港後獲邀遊覽市區　有學員希望一嘗咖喱魚蛋

部分海軍學員昨抵港後，獲安排在本港市區遊覽。羅錦能稱，昨沿尖沙嘴彌敦道遊覽，沿路看到本港高樓大廈，認為香港發展越來越好，作為祖國一份子感自豪和驕傲。其間他曾品嚐菠蘿油及西多士等，形容「非常美味」。他形容，海軍學員較一般大學生「多了一份亮麗的海軍藍，多了一份美麗的色彩」，期望是次艦艇開放活動，讓公眾認識艦艇的設施及海軍目前發展，同時想向本港市民傳遞「國安家好」的理念。

宋妍瑤稱，學院座落於大連，每次外出經常光顧港式茶餐廳，自己較喜歡咖喱魚蛋，期望明（2日）外出遊覽時，有機會一嘗本港的咖喱魚蛋，比較大連的咖喱魚蛋是否正宗。被問到首次來港的感受，她形容本港「美麗」及「光彩奪目」，並即席演唱《東方之珠》，「小河彎彎向南流，流到香江去看一看，東方之珠我的愛人，你的風采是否浪漫依然」。

是次海軍艦艇編隊執行遠海綜合實習任務，海軍大連艦艇學院學員唐冉提到，是次出訪有數名外眷學員隨行，而與她「同室同住」的包括兩名外國女學員，其間教曉她們別國的語言，舉例以法語說「bonjour（意指早安）」，亦會主動打招呼，令她感到不論學員來自中國或別國，都是「一個非常溫馨的大家庭」。

相關字詞﹕戚繼光艦 沂蒙山艦 編輯推介

