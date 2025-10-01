20校今年沒參與流感疫苗學校外展接種　英基、女拔今年改參與　培生學校連續兩年沒參加 (15:08)

衛生防護中心上季度季節性流感疫苗學校外展計劃中，一度公布「拒絕安排」流感疫苗到校學校名單，一度引起學界爭議，後來調整名單的字眼為「沒有安排接種」學校名單，相關措施於今年延續。今年新增「選擇退出」機制，不參與的學校要交代原因，

於昨日（30日）公布的名單中，幼稚園及幼兒中心方面，未有接種的學校由100間、減少至今年18間。其中香港保護兒童會兩間轄下的幼稚園、小蜜蜂幼稚園等續拒參與，不過多間較大規模辦學機構的幼稚園，包括英基、維多利亞、朗思等分校均改為參與。

上個季度被列入名單傳統中小學名校，例如陳瑞祺（喇沙）小學、九龍塘學校、拔萃女書院、香港中國婦女會中學、以及聖保羅男女中學等，均未有列入名單中。至於今年中學及小學名單中，只有培生學校未安排流感疫苗接種。該校截至今年1月10日的上個季度名單當中，仍未安排上個季度流感疫苗接種計劃予學生。

另外，今個年度衛生防護中心亦增設「季節性流感疫苗學校外展嘉許計劃」，旨在表揚致力鼓勵學生接種季節性流感疫苗及學生接種率高的學校及幼兒中心。全港590間小學當中388間獲「嘉許」，可以獲發嘉許狀。幼稚園則有366間及50間獲「嘉許」。