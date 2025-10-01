陳國基率官員視察東壩　稱將研改善「對頭車」情况 (13:30)

陳國基、保安局長鄧炳強、環境及生態局長謝展寰等人今早出席國慶升旗禮後。到東壩一帶視察。陳國基估計現場約有1000名旅客，東壩小巴已由原本的4輛增至30輛，另有10輛作準備，又指現場多是「車等人」。陳國基表示，相關交通措施旨在維持旅客秩序、避免交通阻塞和讓旅客能安全地享受景色。

陳國基指，民安隊已設支援站，警方會聯同運輸署以無人機監察現場狀况；又擬設無線網絡，以便習慣使用電子支付的內地旅客。陳國基表示，現場整體有序，惟部分出入路段屬單線雙程行車，對頭車情况相當不理想，並稱會與警方研究改善情况。

據稱現場車輛若要進入，須待離開的車輛全數離去才能進入，有記者引述現場旅客反映指，措施擾民及效率低，又稱「司機自己會識讓車」。陳國基反駁指「你話有司機佢識就，未必個個司機都識就，亦都會容易發生危險」，認為現時做法有效率，重申措施的首要考慮條件為安全暢順。陳又認為情况好比紅綠燈，一部份車輛需讓其他車輛先行，又稱目測現場車輛等候十多分鐘便能通過，總比「對頭車」造成交通阻塞的後果好。

對於各部門會否研究如何平衡旅遊及生態保護，陳國基認為現場並未見環境有太大破壞，稱旅客保護環境表現不錯。