即時港聞

多國領事出席國慶升旗儀式及酒會　包括新任美國駐港領事伊珠麗 (11:36)

多國領事出席國慶升旗儀式及酒會，包括近日備受建制派連番批評的美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh），她今早獲邀出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式及國慶酒會，並留足全場。

今次是她來港履新後，首次公開出席特區政府舉辦的官式場合；代總領事施大偉及時任總領事梅儒瑞今年及過去也曾出席同類七一慶回歸或國慶儀式。現場所見，在升旗儀式上，伊珠麗獲安排坐在第三排，前排則有中東地區總領事及伊朗署理總領事等，與她同屬外交官的丈夫亦有出席。升旗儀式後，伊珠麗與其他外國領事及《南華早報》總編輯譚衛兒等握手打招呼。

出席者亦包括其他外國總領事、歐盟駐港澳辦事處主任、勞工及福利局前局長羅致光、工聯會前議員陳婉嫻、年過八旬的前全國政協施子清等。

伊珠麗因前政務司長陳方安生受邀出席美領館其中一場歡迎酒會，遭建制派連番批評。據悉，外交部駐港公署及特區政府禮賓處也有代表出席歡迎酒會。另外，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發聲明，在中華人民共和國成立76周年向中國人民表示祝賀，並說美國祝願中國人民在未來一年健康、快樂、繁榮和和平。

特首李家超早前回應指，駐港領事有責任恪守國際公約及外交慣例，以符合外交官的身分行事，不得以任何藉口或形式干涉中國內政，並尊重中國主權和香港法治，又呼籲任何駐港領事做具建設性之事，而非「破壞性」的事。

相關字詞﹕國慶 升旗禮 伊珠麗

