明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

逾百市民一早排隊參觀戚繼光艦及沂蒙山艦　海軍樂隊唱《海闊天空》等曲 (10:02)

解放軍海軍戚繼光艦及沂蒙山艦，今（1日）起一連兩日在昂船洲軍營舉行艦艇開放活動。有參觀者期望「見證祖國強大的發展」，亦有「軍事迷」身穿軍人裝束到場參觀。主辦單位今安排海軍樂隊表演，演唱包括《海闊天空》等多首經典歌曲。

兩艘艦艇今早8時許開放參觀，逾百名市民提早到場排隊，主辦單位提早約10分鐘開始換票及安檢。居於深水埗的市民彭太指，擔心參觀人數多，故與丈夫提早約一小時到場排隊。門票上周六（30日）起開放予市民免費預約，預約首日3節預約時段均在約一分鐘後額滿。她指，慶幸有朋友協助「搶飛」才有門票，冀能「見證祖國強大的發展」。

開放活動設有1.1萬個公眾參觀名額，來自深圳的陳先生特意網購300元的軍人服裝到場參觀，並在頭盔及馬甲均貼上國旗。他形容心情激動，期望到場慶祝祖國生日，亦希望國家越來越富強，人民生活越來越好。本身是「軍事迷」的他指，平日喜歡打野戰，與友人分別扮演警隊與匪徒，及進行炸彈安置和拆彈，感到刺激和有趣。

來自深圳的陳先生特意網購300元的軍人服裝到場參觀，並在頭盔及馬甲均貼上國旗。他形容心情激動，期望國家越來越富強。（盧曼盈攝）

在艦艇遊覽一圈最少需要15至20分鐘，主辦方安排「引導員」協助疏導人流，另設「講解員」分成小組向參觀者分享船艦構造及武器等。祖籍福建的楊先生一家三口前來參觀。楊太指，6歲的孩子對軍事的議題感興趣，日後有志成為海軍，故她首日首16秒就成功「搶票」；而孩子對於在艦艇模擬使用機關槍，並被海軍抱起合照感到相當開心。

楊姓小朋友被海軍抱起合照，其母感到相當開心。（盧曼盈攝）

主辦單位今安排海軍樂隊在戚繼光艦前表演，演唱《情非得已》及《萬水千山總是情》等歌曲。在演唱《月亮代表我的心》時，負責主唱的海軍稱，「相信參觀者與他們一樣心繫祖國」。表演場地設水牌予公眾「打卡」，包括「我愛祖國，我愛海軍」、「戚繼光艦，友誼之橋」等。

解放軍海軍戚繼光艦及沂蒙山艦，今（1日）起一連兩日在昂船洲軍營舉行艦艇開放活動。現場有海軍樂隊表演，演唱包括《海闊天空》等多首經典歌曲。（盧曼盈攝）

由解放軍海軍戚繼光艦和沂蒙山艦組成的海軍艦艇編隊，搭載1200名學員和官兵，自上月26日起至下周三（8日）執行遠海綜合實習任務，其間赴港組織艦艇開放活動，之後將會訪問柬埔寨、泰國及新加坡。

相關字詞﹕戚繼光艦 沂蒙山艦 編輯推介

上 / 下一篇新聞