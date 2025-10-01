逾百市民一早排隊參觀戚繼光艦及沂蒙山艦　海軍樂隊唱《海闊天空》等曲 (10:02)

兩艘艦艇今早8時許開放參觀，逾百名市民提早到場排隊，主辦單位提早約10分鐘開始換票及安檢。居於深水埗的市民彭太指，擔心參觀人數多，故與丈夫提早約一小時到場排隊。門票上周六（30日）起開放予市民免費預約，預約首日3節預約時段均在約一分鐘後額滿。她指，慶幸有朋友協助「搶飛」才有門票，冀能「見證祖國強大的發展」。

開放活動設有1.1萬個公眾參觀名額，來自深圳的陳先生特意網購300元的軍人服裝到場參觀，並在頭盔及馬甲均貼上國旗。他形容心情激動，期望到場慶祝祖國生日，亦希望國家越來越富強，人民生活越來越好。本身是「軍事迷」的他指，平日喜歡打野戰，與友人分別扮演警隊與匪徒，及進行炸彈安置和拆彈，感到刺激和有趣。

在艦艇遊覽一圈最少需要15至20分鐘，主辦方安排「引導員」協助疏導人流，另設「講解員」分成小組向參觀者分享船艦構造及武器等。祖籍福建的楊先生一家三口前來參觀。楊太指，6歲的孩子對軍事的議題感興趣，日後有志成為海軍，故她首日首16秒就成功「搶票」；而孩子對於在艦艇模擬使用機關槍，並被海軍抱起合照感到相當開心。

主辦單位今安排海軍樂隊在戚繼光艦前表演，演唱《情非得已》及《萬水千山總是情》等歌曲。在演唱《月亮代表我的心》時，負責主唱的海軍稱，「相信參觀者與他們一樣心繫祖國」。表演場地設水牌予公眾「打卡」，包括「我愛祖國，我愛海軍」、「戚繼光艦，友誼之橋」等。

由解放軍海軍戚繼光艦和沂蒙山艦組成的海軍艦艇編隊，搭載1200名學員和官兵，自上月26日起至下周三（8日）執行遠海綜合實習任務，其間赴港組織艦艇開放活動，之後將會訪問柬埔寨、泰國及新加坡。