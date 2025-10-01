明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超稱各行業獲經濟發展紅利有快有慢　信最終可共享成果 (09:11)

特區政府舉行酒會慶祝國慶76周年。特首李家超致辭時指，在世界變局及科技發展下，帶來不可逆轉的經濟轉型期，亦是邁向經濟更強大的必經過程，香港正在邁向由至及興的關鍵節點。李家超表示，在發展經濟和改善民生的過程中，部分行業如金融貿易等會較快獲得紅利，另一些行業則可能較間接受益，但相信「紅利最終會遍及整個社會，讓大家共享發展成果」。

李家超認為，本港家庭收入中位數在三年間上升11%，正反映有關說法，又指政府會透過政策大力疏通紅利轉化的樽頸，縮短效益實現的時間，讓市民更快受益於經濟發展成果。他又認為，經濟增長屬改善民生的基石，能夠創造就業和財富，改善民生則帶動社會需求，激發市場活力，進一步促進經濟發展，「相互連結有聯動效應」。

李家超亦重申，特區政府會主動對接國家發展戰略，統籌安全和發展，政府會不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，同時全力拼經濟、謀發展、搞建設，會全力辦好今年127日舉行的第八屆立法會選舉，確保選舉公平公正誠實和安全有序舉行。

李家超致辭時又引用唐代詩人王灣《次北固山下》中的「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，意即當潮水上漲至與堤岸的水平，江面顯得更闊，正屬乘風向前的良機。國家主席習近平亦曾於2017年引用詩句，當時他提及中華民族偉大復興的巨輪正在前行。巨輪上「每一份力量都不可或缺」，並提及要有中國共產黨掌舵領航，以及全國各族人民「揚帆劃槳」，「巨輪一定能夠抵達光輝的彼岸」。

 

相關字詞﹕李家超 國慶76周年

上 / 下一篇新聞