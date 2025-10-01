李家超稱各行業獲經濟發展紅利有快有慢　信最終可共享成果 (09:11)

特區政府舉行酒會慶祝國慶76周年。特首李家超致辭時指，在世界變局及科技發展下，帶來不可逆轉的經濟轉型期，亦是邁向經濟更強大的必經過程，香港正在邁向由至及興的關鍵節點。李家超表示，在發展經濟和改善民生的過程中，部分行業如金融貿易等會較快獲得紅利，另一些行業則可能較間接受益，但相信「紅利最終會遍及整個社會，讓大家共享發展成果」。

李家超認為，本港家庭收入中位數在三年間上升11%，正反映有關說法，又指政府會透過政策大力疏通紅利轉化的樽頸，縮短效益實現的時間，讓市民更快受益於經濟發展成果。他又認為，經濟增長屬改善民生的基石，能夠創造就業和財富，改善民生則帶動社會需求，激發市場活力，進一步促進經濟發展，「相互連結有聯動效應」。

李家超亦重申，特區政府會主動對接國家發展戰略，統籌安全和發展，政府會不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，同時全力拼經濟、謀發展、搞建設，會全力辦好今年12月7日舉行的第八屆立法會選舉，確保選舉公平公正誠實和安全有序舉行。

李家超致辭時又引用唐代詩人王灣《次北固山下》中的「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，意即當潮水上漲至與堤岸的水平，江面顯得更闊，正屬乘風向前的良機。國家主席習近平亦曾於2017年引用詩句，當時他提及中華民族偉大復興的巨輪正在前行。巨輪上「每一份力量都不可或缺」，並提及要有中國共產黨掌舵領航，以及全國各族人民「揚帆劃槳」，「巨輪一定能夠抵達光輝的彼岸」。