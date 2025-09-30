明報新聞網
即時港聞

九龍公園倒塌古樹 吊起「扶正」盼重生 (22:23)

超強颱風「樺加沙」上周吹襲香港，多區出現塌樹，九龍公園一棵樹齡逾110年的大葉合歡（LCSD YTM/70）亦不敵強風而傾倒。文體旅局其後委託「中國建築」搶救，中建義工隊今日利用巨型吊機吊起樹幹，每次吊高10至15度後便要暫停工序，調整古樹捆綁帆布繩的受力位，確保不會因受力不均或集中受力而折斷，歷時5.5小時「扶正」樹幹。

另邊廂的愛民邨一棵40年印度橡樹日前亦不敵風球而倒塌。房屋署人員攔腰大幅修剪橡樹，再透過物理原理，令樹幹自動回復原位；不過則有樹木專家質疑，搶救方式不妥，樹木將難復元。

相比愛民邨先斬後種方式，工程人員在九龍公園採用不同方法救樹。

九龍公園的大葉合歡樹於九龍公園在1970年落成時，一直植根於 1 米多高的「泥膽花盆」，2004年入選香港「古樹名木」名冊，至上周遭颱風吹倒。中建義工隊應文體旅局委託，與康文署、樹木辦、九龍公園等代表及專家共同探討搶救方案；惟該樹樹齡太大，倒塌後僅靠約兩成根系維持，樹身亦有空心化跡象；加上起重機距古樹最近處65米，施工區域狹窄。對吊運精度及支撐構件等要求極高，因此義工隊及專家皆評定「搶救難度極大」。

整個搶救工程分成三階段。施工前，義工隊須先修剪樹冠並設30米圍擋，避免發生吊運風險。施工時，則捨棄金屬吊索方案，採用可承重30噸的帆布帶加「金剛圈」方案承托古樹，降低「二次傷害」的可能性。最後的「扶正」工序則歷時5.5小時，義工隊利用巨型吊機緩慢吊起樹幹，每升高10至15度便暫停工序，調整大樹捆綁帆布繩的受力位，確保樹幹不會因受力不均或者集中受力而折斷，成功「扶正」古樹，待今晚完成後續加固支撐和原土回填工作，穩固古樹後，則可移交給康文署。

 

相關字詞﹕樺加沙 古樹名木 大葉合歡 九龍公園 中國建築

