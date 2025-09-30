明報新聞網
即時港聞

石籬天主教小學6歲女童染流感併發嚴重肺炎 4名同班同學有輕微病徵 (20:00)

一名過往健康良好的6歲女童患甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。女童曾接種去季流感疫苗，目前仍然在該院的兒童深切治療部留醫，情況嚴重。她就讀的石籬天主教小學，有4名同班同學有輕微流感病徵，全部無需入院。衛生防護中心稱，學校暫時未出現爆發，會對該校展開醫學監察。

患者本月20日開始出現發燒、咳嗽及流鼻水，上周五(26日)到瑪嘉烈醫院急症室求醫。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她目前仍然在該院的兒童深切治療部留醫，情况嚴重。

中心調查發現，女童的一名家居接觸者於周日(21日)曾出現輕微呼吸道病徵，求醫後無需入院。女童曾接種2024-2025季度流感疫苗。她的四名同班同學於本周日至周一出現輕微流感病徵，全部無需入院，而她學校其他班別暫時未有出現爆發。中心已向校方建議需實施的感染控制措施，並會對該校展開醫學監察。

衛生防護中心總監徐樂堅說，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至昨日(29日)，九月開學後涉及學校的爆發個案共有232宗，包括幼稚園／幼兒中心（22宗）、小學（123宗）及中學（87宗）。由開學至今，已錄得九宗涉及兒童流感的嚴重個案，年齡介乎3至17歲，其中七人過往的健康狀况良好。

 

