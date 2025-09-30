膳心小館遭食環檢走月餅　食環高級督察供稱現場衛生情况達標 (19:40)

原告為香港文網有限公司，被告為食環署長及高級衛生督察鍾政恩。案件源於食環署2024年8月封存原告公司在九龍灣同力工業中心B座5樓的月餅，同年12月檢走月餅。裁判官彭亮廷今午裁定原告方的案情表證成立，食環署一方傳召高級衛生督察王銘俊出庭作供。

原告公司其中一個持牌食物製造廠位於同力工業中心8樓，王銘俊2024年8月有份巡視廠房。王供稱，在廠房發現雪櫃、電磁爐、大型焗爐和貨架等，在雪櫃內找到中式點心，包括馬拉糕、燒賣和蝦餃等，而焗爐無使用痕迹。王表示，巡查過程歷時近半小時，無找到月餅紙盒或禮盒。

王銘俊提到，他曾向香港文網董事張子煒查問食物製造過程，並視察8樓廠房衛生環境，例如麵粉有否變壞。經巡查後，他認為廠房衛生情况達標。案件押後至10月14日續審，食環署一方將傳召多兩名證人，包括被列為被告的高級衛生督察鍾政恩。