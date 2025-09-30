明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

膳心小館遭食環檢走月餅　食環高級督察供稱現場衛生情况達標 (19:40)

食環署去年查封及移走餐廳「膳心小館」大批月餅，餐廳母公司「香港文網有限公司」尋求法庭駁回食環署措施，早前獲裁定申訴有效後，公司展開要求撤銷食環署決定及賠償的程序，案件今（30日）於觀塘裁判法院續審。裁判官下午裁定原告公司的案情表證成立，審訊押後至下月14日續，預料將傳召本案被告、帶隊檢走月餅的食環署高級衛生督察作供。

原告為香港文網有限公司，被告為食環署長及高級衛生督察鍾政恩。案件源於食環署2024年8月封存原告公司在九龍灣同力工業中心B座5樓的月餅，同年12月檢走月餅。裁判官彭亮廷今午裁定原告方的案情表證成立，食環署一方傳召高級衛生督察王銘俊出庭作供。

原告公司其中一個持牌食物製造廠位於同力工業中心8樓，王銘俊2024年8月有份巡視廠房。王供稱，在廠房發現雪櫃、電磁爐、大型焗爐和貨架等，在雪櫃內找到中式點心，包括馬拉糕、燒賣和蝦餃等，而焗爐無使用痕迹。王表示，巡查過程歷時近半小時，無找到月餅紙盒或禮盒。

王銘俊提到，他曾向香港文網董事張子煒查問食物製造過程，並視察8樓廠房衛生環境，例如麵粉有否變壞。經巡查後，他認為廠房衛生情况達標。案件押後至10月14日續審，食環署一方將傳召多兩名證人，包括被列為被告的高級衛生督察鍾政恩。

相關字詞﹕法庭 膳心小館 食環署 編輯推介

上 / 下一篇新聞