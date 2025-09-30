戚繼光艦及沂蒙山艦抵港　多間本地中小學學生到場參觀 (18:42)

二時許起，多所本地中小學學生到場先後參觀戚繼光艦和沂蒙山艦。學生參觀戚繼光艦時，會先上飛行甲板，參觀直升機起降區域並打卡，其後依次跟隨官兵步伐，了解02號到05號甲板的構造，其間官兵講解設施或武器，包括直升機升降塔台、應對海盜的水槍、14.5毫米高射機槍，在最後還有官兵講解各類水軍繩結的繫法；至於沂蒙山艦，學生將從右舷登船，進入船體內部，經過醫療室和文化展覽走道，然後到達前甲板，最後從右舷下船，期間經過醫療室、艦船建造文化展板、主炮、飛彈發射裝置以及駕駛室等參觀點。

來自中華傳道會劉永生中學的黃同學表示，在約一到兩周前得知學校安排參觀戚繼光艦和沂蒙山艦，老師有統籌並鼓勵同學參與，班上同學反應積極。他參觀戚繼光艦後，印象最深刻是在飛行甲板停機坪的打卡位，指起初並未留意到打卡位可供直升機起降，又讚導覽官兵使用的講解方式較有趣且吸引人。

年近80歲的張婆婆在參觀完戚繼光艦後表示，與五、六十年代相比，現在的中國非常厲害和強大，讓她感到很滿足和開心，對艦船定位技術的介紹印象最深刻，感嘆現今的科技已不像從前那樣依賴傳統指南針，認為新技術非常先進。