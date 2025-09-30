明報新聞網
即時港聞

油麻地棚工墮斃案　法庭裁定家屬獲賠210萬　僱主缺席聆訊 (17:59)

2022年5月油麻地吳松街發生工業意外，一名男棚工搭棚時疑因安全繩斷裂，從6樓失足墮斃；僱主許佢成去年被裁定3項傳票罪成，獲准分90期繳付9萬元罰款。死者家屬另申請法援入稟，向許佢成追討僱員補償，許佢成缺席聆訊。區院法官今日（30日）頒布裁決，評定家屬應獲法定補償金額為210萬元，僱主須支付僱員補償、利息及訟費。

申請人張秋玲是陳兆豐（終年48歲）母親，早前倚靠輪椅代步出庭；答辯人是以「華昌棚廠」之名營業的僱主許佢成（62歲），他缺席民事案件聆訊，無派法律代表到庭。

暫委法官盧君政於判辭指，條例訂明致命個案的補償額為60個月的收入，法庭唯一需考慮是死者於意外發生時的每月收入。由於死者當時每月收入為3.5萬元，經評定後法定補償金額為210萬元。法庭下令許佢成須支付死者家屬210萬元，連同訟費和利息。

翻查資料，許佢成去年被裁定「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」3罪成立後，求情稱對過高罰款「無能為力」，當時裁判官表示被告經營的棚廠已結業，批准分期繳付罰款。事後控方提出刑期覆核，另申請大幅縮短分期繳款令，讓被告感受「切膚之痛」。

