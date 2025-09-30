油麻地棚工墮斃案　法庭裁定家屬獲賠210萬　僱主缺席聆訊 (17:59)

申請人張秋玲是陳兆豐（終年48歲）母親，早前倚靠輪椅代步出庭；答辯人是以「華昌棚廠」之名營業的僱主許佢成（62歲），他缺席民事案件聆訊，無派法律代表到庭。

暫委法官盧君政於判辭指，條例訂明致命個案的補償額為60個月的收入，法庭唯一需考慮是死者於意外發生時的每月收入。由於死者當時每月收入為3.5萬元，經評定後法定補償金額為210萬元。法庭下令許佢成須支付死者家屬210萬元，連同訟費和利息。

翻查資料，許佢成去年被裁定「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」3罪成立後，求情稱對過高罰款「無能為力」，當時裁判官表示被告經營的棚廠已結業，批准分期繳付罰款。事後控方提出刑期覆核，另申請大幅縮短分期繳款令，讓被告感受「切膚之痛」。