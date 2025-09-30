明報新聞網
即時港聞

涉串謀欺詐中小企百分百擔保貸款　一人罪成 (17:19)

4男女涉於新冠疫情間期透過中小企百分百擔保貨款計劃，提交虛假薪金及營收資料，詐騙銀行批出約473萬元貸款，遭警方國安處起訴串謀詐騙等罪。其中一人為「光城者案」被告張昊揚，早前經認罪協商後獲不予起訴；另外兩人選擇認罪；餘下被告周子龍否認兩項串謀詐騙罪後受審，區院法官今日（30日）裁定他其中一罪成立，並將3人案件押後至10月14日判刑。

3名罪成的被告分別為40歲何桂鴻（又名馬桂鴻）、36歲周婷婷及48歲周子龍。3人被控於2021年11月至翌年3月期間，與張昊揚及徐心串謀詐騙滙豐銀行批出約473萬元貸款；周婷婷另被控兩項俗稱「洗黑錢罪」，涉款約55萬元，並與周子龍同被控於2022年3月至10月期間，與徐心及韓承峯串謀詐騙滙豐銀行批出加借貸款。

張昊揚原為被告之一，因在「光城者案」與控方有認罪協商，就本案不予起訴；徐心被指為主犯，已經潛逃；周婷婷認罪後以污點證人身分頂證受審被告。控方案情指，涉案公司豆香坊報稱銷售健康產品，徐心為豆香坊的獨資負責人，周婷婷是唯一員工。徐於案發時以豆香坊名義申請貸款，訛稱何、張及周婷婷均是全職員工，又報稱虛假營業額。周子龍以顧問角色協助徐申請首筆貸款及加借申請。

法官於裁決指，從信息紀錄可見徐與周子龍之間討論，僅涉及虛報租金的討論，不見談及虛報薪金及營收資料，周婷婷作供時難以說出周子龍對事件知情，難以推論周子龍涉及首筆貸款的協議，裁定首罪不成立；就加借申請，周子龍建議徐將她炒賣名表所得50萬元虛報成公司營收，巧合地同日豆香坊獲得一筆50萬元交易收入，唯一合理推論周子龍參與相關協議，裁定另一罪成立。

相關字詞﹕國安處 串謀詐騙 法庭

