《逃犯條例》「鬧雙胞」案　林卓廷自辯早知石禮謙曾受手術不敢妄動 (13:33)

被告林卓廷（48歲）否認兩項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，違反《立法會（權力及特權）條例》，控罪日期為2019年5月11日。署理主任裁判官鄭念慈昨裁定林卓廷就兩項控罪表證成立，需要答辯，林今早選擇出庭作供。在辯方主問下，林供稱，案發當日由石禮謙主持的會議非常嘈雜和混亂，他在議員席上無法得知會上狀況，亦擔心建制派會在混亂情況下「夾硬」選出法案委員會主席，遂走到石身邊「睇實個情況」，履行議員職責。

就著會上跟石禮謙的接觸和溝通，林卓廷憶述，他曾向石表示，在混亂情况下開會會出現危險，並在新民主同盟范國威「撻咗落地」後，要求石暫停會議，「因為我唔想任何人受傷」，包括秘書處人員及民主派和建制派議員。林亦解釋，之所以跟石有身體接觸，是希望對方在混亂的環境下注意到他的言論。

此外，林卓廷透露，涉案會議舉行前，民主黨前議員張文光和劉慧卿曾對他表示，石禮謙曾數度接受心臟手術，交帶他提醒民主派「一定要小心」，勿令石「出事」，之後他向民主黨黨團和民主派「飯盒會」召集人毛孟靜轉達此信息，並著毛向其他人轉述。林又說，他事前亦曾向石表示，自己當時身負另一宗《立法會（權力及特權）條例》案件，表明不會在5月11日會上作任何「激烈行為」。林強調不想令石「開唔成」會，也沒想過在會上「搶咪」，「如果佢（石禮謙）老人家有啲咩意外，我揹唔起」。林另重申自己沒在會上襲擊，妨礙或騷擾陳恒鑌和周浩鼎。