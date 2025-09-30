長策周年進度報告料總房屋供應目標近42萬　較去年減4.3% (13:33)

報告指，2026-27至2035/36年的10年總房屋供應目標為41.91萬個單位，較去年估算的10年期房屋供應43.8萬個單位少4.3%。而政府因而將供應目標定於42萬個單位，亦較上一個10年期的目標44萬個單位少。房屋局稱，未來十年的公營房屋單位供應主要來自北部都會區、東涌新市鎮擴展、啟德發展區、公共屋邨重建及其他用地改劃等。

《簡樸房條例草案》早前已三讀通過，房屋局在報告指，由於「簡樸房」規管制度目前尚未實施，現階段難以估算獲認證為「簡樸房」的分間單位數量以及對居住環境欠佳的分間單位住戶數目的影響。因此，當局會採取審慎的做法，維持居住環境欠佳住戶的房屋需求推算，即維持在127500個單位，並會在日後因應「簡樸房」規管制度的落實情况適時檢視對居住環境欠佳的分間單位住戶數目的影響。

另外，房屋局指，本屆政府上任以來（即2022年7月至2025年6月），房委會已從多個渠道（包括戶主購置資助出售單位後遷出、離世或入住安老院舍等原因而自願交回單位、扣分而被終止租約或因濫用公屋被要求遷出等）回收超過56000個公屋單位。