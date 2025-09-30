明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港鐵與華潤合作增電動車充電站　涵多個港鐵商場 (13:20)

港鐵今日（30日）與華潤隆地及華潤燃氣的合資公司簽訂合約，宣布將分階段在多個商場增設近300個電動車充電站，屆時港鐵商場充電站將增一倍至逾600個，預計整項工程於明年中完成。其中，為配合11月推行的「粵車南下」，圓方新增的充電設施將包括6支首次引入的「雙槍」充電樁，可同時支援香港普遍使用的「歐標槍」及內地的「國標槍」。

將新增的約300個充電站位於多個港鐵商場，包括圓方、德福廣場、青衣城、杏花新城、駿景廣場、PopCorn、新屯門商場、以及The LOHAS 康城，充電設施由華潤隆地與華潤燃氣的合資公司「充美好能源服務有限公司」提供。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，新增約300個充電站後，屆時港鐵商場的充電站覆蓋率達18%，形容加建充電站時成本不是主要考慮，最主要是為了能提供不同服務及設施予顧客。

對於覆蓋率增長目標，鄧智輝稱現時黃竹坑The Southside商場的充電站覆蓋率已達100%，即每個車位都配備充電設施，其他商場因是較早前已建成，可加設多少充電站時需視乎技術問題，例如能否「拉電線」等，但相信現時港鐵商場車位的充電站覆蓋率能應付現時本港電動車數量。據環保署資料，截至今年7月底本港有12.86萬輛電動車，佔全港車輛總數14.3%。

至於港鐵商場未來有何措施配合粵車南下，鄧智輝重申會先視乎政府有何安排及時間表，港鐵會再研究提供配套。 

相關字詞﹕港鐵 電動車 華潤 編輯推介

上 / 下一篇新聞