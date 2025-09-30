港鐵與華潤合作增電動車充電站　涵多個港鐵商場 (13:20)

將新增的約300個充電站位於多個港鐵商場，包括圓方、德福廣場、青衣城、杏花新城、駿景廣場、PopCorn、新屯門商場、以及The LOHAS 康城，充電設施由華潤隆地與華潤燃氣的合資公司「充美好能源服務有限公司」提供。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，新增約300個充電站後，屆時港鐵商場的充電站覆蓋率達18%，形容加建充電站時成本不是主要考慮，最主要是為了能提供不同服務及設施予顧客。

對於覆蓋率增長目標，鄧智輝稱現時黃竹坑The Southside商場的充電站覆蓋率已達100%，即每個車位都配備充電設施，其他商場因是較早前已建成，可加設多少充電站時需視乎技術問題，例如能否「拉電線」等，但相信現時港鐵商場車位的充電站覆蓋率能應付現時本港電動車數量。據環保署資料，截至今年7月底本港有12.86萬輛電動車，佔全港車輛總數14.3%。

至於港鐵商場未來有何措施配合粵車南下，鄧智輝重申會先視乎政府有何安排及時間表，港鐵會再研究提供配套。