即時港聞

何伯噴殺蟲水案認襲擊罪　求情指積蓄所剩無幾並與妻子分開 (12:26)

與子女爭產而為人認識的77歲「何伯」，涉今年5月於港鐵兆康站用殺蟲水噴向與他爭執的女子，令女子手臂紅腫。何伯今（30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，獲准保釋候判。辯方求情指，何伯當時遭指罵「過街老鼠」，一時憤怒衝動用殺蟲水傷人；他現居於老人院，幾近耗盡積蓄，並與妻子分開。裁判官表明考慮所有判刑選項，包括即時監禁。

辯方求情指，被告何煊（77歲）六十年代從廣州來港，原本從事建築工程業，和第一任妻子育有5名子女，家庭關係欠佳；及後他娶「後生嘅太太」為第二任妻子，上電視受訪講述家中衝突，開始為人熟悉。辯方稱，被告兩夫婦外出時，經常遭陌生人指指點點，案中事主X用手機拍攝被告，罵他「過街老鼠」，他才拿起殺蟲水反擊，幸好事主傷勢輕微，他已承受教訓。

辯方提及，被告出於其他原因，已與第二任妻子分開；他曾於2016年通波仔，需定期驗身，下月入院接受小腸氣手術，手部舊患亦未痊愈。辯方強調，被告以往做生意的積蓄幾近耗盡，「佢都無咩錢」，冀法庭寬大處理本案，考慮判數百元罰款或緩刑，盡快了結事件。

在署理主任裁判官鄧少雄提問下，控方確認事主不要求賠償。鄧官著控方在下一次聆訊，補充事主傷勢資料。鄧官表示，會考慮事主傷勢和整體案情量刑，即使批准被告保釋候判，法庭對所有判刑選項保持開放。案件押後至10月21日判刑，待索取被告的感化報告。

案情指，被告今年5月25日和妻子經過兆康站大堂D出口，和事主X與其兒子Y發生爭執。被告聽到X指罵「過街老鼠」，隨即從環保袋取出殺蟲水噴X，令X右前臂紅腫和有紅疹，送往屯門醫院診治。被告警誡下稱「我噴蚊」，其後承認一時衝動傷人。他知悉殺蟲噴霧對人體有害，曾帶殺蟲水外出自衛，擔心受人騷擾。

