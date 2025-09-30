明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

十一黃金周將至　旅議會料節慶活動及「九龍寨城」吸客打卡 (12:10)

一連八日的國慶黃金周明日（10月1日）起展開。特首李家超預計訪港內地旅客有154萬人次，旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（30日）預計黃金入境高峰期將會在10月2日，又預計旅行團數約1200至1300團；每日平均團客則達4.5萬人次，與整體旅客一樣比去年升1成。楊淑芬又提及，黃金周適逢中秋（10月6日），預料慶節活動將吸引更多旅客。

楊淑芬指出，因於黃金周訪港的旅客未必是常客，故未必有需要為他們設計特別行程，惟「九龍寨城光影之旅」或會吸引不少旅客前去「打卡」。她表示，「九龍寨城光影之旅」將迎來第一個黃金周，附近啟德體育園及九龍城區有不少餐飲選擇，料當區旅客需求將會上升，帶旺當區。楊淑芬特別提到，黃金周適逢中秋節，維園中秋綵燈會及大坑舞火龍等慶節活動會吸引內地旅客。

施政報告推「四山旅遊」　楊淑芬：需時發展及培訓

《施政報告》推行「四山旅遊」，楊淑芬指出業界仍需時間發展，解釋爬山需體力及安全要求，需多加培訓人員。楊淑芬提到，現時太平山主要供自由行遊覽居多；鳳凰山和大帽山則需求少。她稱業界有曾研究西貢海旅遊，推出以水路一覽六角柱石，惟供船舶上落的碼頭有限，加上因海浪問題，遊客只可在夏天遊覽，無法一年四季都能遊覽。因此，楊淑芬認為業界需時發展，又表示可與「低空經濟」發展，可以航拍機拍攝爬山過程等。

相關字詞﹕十一黃金周 九龍寨城 四山旅遊 施政報告2025 編輯推介

上 / 下一篇新聞