十一黃金周將至　旅議會料節慶活動及「九龍寨城」吸客打卡 (12:10)

一連八日的國慶黃金周明日（10月1日）起展開。特首李家超預計訪港內地旅客有154萬人次，旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（30日）預計黃金入境高峰期將會在10月2日，又預計旅行團數約1200至1300團；每日平均團客則達4.5萬人次，與整體旅客一樣比去年升1成。楊淑芬又提及，黃金周適逢中秋（10月6日），預料慶節活動將吸引更多旅客。
楊淑芬指出，因於黃金周訪港的旅客未必是常客，故未必有需要為他們設計特別行程，惟「九龍寨城光影之旅」或會吸引不少旅客前去「打卡」。她表示，「九龍寨城光影之旅」將迎來第一個黃金周，附近啟德體育園及九龍城區有不少餐飲選擇，料當區旅客需求將會上升，帶旺當區。楊淑芬特別提到，黃金周適逢中秋節，維園中秋綵燈會及大坑舞火龍等慶節活動會吸引內地旅客。
施政報告推「四山旅遊」 楊淑芬：需時發展及培訓
《施政報告》推行「四山旅遊」，楊淑芬指出業界仍需時間發展，解釋爬山需體力及安全要求，需多加培訓人員。楊淑芬提到，現時太平山主要供自由行遊覽居多；鳳凰山和大帽山則需求少。她稱業界有曾研究西貢海旅遊，推出以水路一覽六角柱石，惟供船舶上落的碼頭有限，加上因海浪問題，遊客只可在夏天遊覽，無法一年四季都能遊覽。因此，楊淑芬認為業界需時發展，又表示可與「低空經濟」發展，可以航拍機拍攝爬山過程等。