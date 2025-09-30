十一黃金周將至　旅議會料節慶活動及「九龍寨城」吸客打卡 (12:10)

楊淑芬指出，因於黃金周訪港的旅客未必是常客，故未必有需要為他們設計特別行程，惟「九龍寨城光影之旅」或會吸引不少旅客前去「打卡」。她表示，「九龍寨城光影之旅」將迎來第一個黃金周，附近啟德體育園及九龍城區有不少餐飲選擇，料當區旅客需求將會上升，帶旺當區。楊淑芬特別提到，黃金周適逢中秋節，維園中秋綵燈會及大坑舞火龍等慶節活動會吸引內地旅客。

施政報告推「四山旅遊」 楊淑芬：需時發展及培訓

《施政報告》推行「四山旅遊」，楊淑芬指出業界仍需時間發展，解釋爬山需體力及安全要求，需多加培訓人員。楊淑芬提到，現時太平山主要供自由行遊覽居多；鳳凰山和大帽山則需求少。她稱業界有曾研究西貢海旅遊，推出以水路一覽六角柱石，惟供船舶上落的碼頭有限，加上因海浪問題，遊客只可在夏天遊覽，無法一年四季都能遊覽。因此，楊淑芬認為業界需時發展，又表示可與「低空經濟」發展，可以航拍機拍攝爬山過程等。