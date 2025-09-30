明報新聞網
即時港聞

李家超稱本港應對樺加沙得宜　研改善基礎工程 (10:27)

特首李家超今早（30日）出席行會前見傳媒，主動提及超強颱風樺加沙襲港，指香港社會能夠順利預防、應對並迅速復原，有賴於政府的超前部署，以及市民和傳媒配合。

李家超又指，已要求政務司長領導的應對極端天氣督導委員會全面總結經驗，並將成功「系統化、制度化」，亦包括研究進一步優化經常受風暴威脅地方的基礎工程、設施及裝備。

對於樺加沙襲港時有人追風逐浪，李家超指留意到社會有意見希望政府研究，從法律層面針對相關行為，他拍保安局會研究。李家超批評在「追風」行為危害自身安全，亦在出意外時引起拯救人員的性命危險，浪費公共資源及分散應對其他防風措施的精力。 

李家超提到，政府於樺加沙襲港前已超前部署，他於颱風前明確要求各部門不可低估樺加沙的破壞力，由政務司長負責的極端天氣督導委員會則提早於颱風兩日前開會商討應對策略，並提前開設臨時庇護中心、派發沙包。

李家超又指，風力逐漸減弱時，政府提前出動，準備復原工作，解決樹木倒塌及水浸問題，香港國際機場亦於風暴翌日處理超過1000班航班。

他感謝市民能夠建立防風共識，配合政府工作。也感謝傳媒能夠於風暴期間向大衆轉達政府發放的颱風資訊，建立整個社會的抗風意識。李家超亦提及政府應用科技，例如天文台應用天氣預測技術準確預測颱風路徑，渠務署部署龍吸水機械人高效處理水浸。

相關字詞﹕李家超 樺加沙

