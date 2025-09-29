Keeta無人機外賣明日起試送大埔海濱 8分鐘送達自助櫃自取 (20:46)

Keeta 6月起於科學園以無人機送外賣至馬鞍山海濱長廊，僅限周一至五，科學園內的麥當勞及必勝客有參與。明日起大埔海濱公園碼頭新航線擴展至一周7天，但只有麥當勞參與。

Keeta 說，新航線設計延續「跨海+公園」的場景特色， 航線調整後預計所覆蓋區域的外賣需求密度更高，而據現場所見，在大埔海濱公園碼頭降落點附近，最近分店的麥當勞在2公里外，步行到餐廳需要近半小時，無人機配送僅約8分鐘。Keeta稱，已與起飛點（科學園）附近更多商戶達成合作意向，計劃下月推出更多商品。

今次無人機降落點為全自動化「M-Port儲存櫃」上，該儲存櫃具備防水、防風及防盜功能﹐用戶憑取貨碼可隨時提取。

另外，早前測試時Keeta每次僅可派出一架無人機在空中配送，Keeta稱，這做法導致大型訂單顧客收到第一批貨品後，要等候至少10分鐘才能收齊餘下貨品，Keeta近日已獲批可同步派出多架無人機配送，預計即使是大型訂單，基本上可同步送達，用戶等候時間可縮短逾五成。