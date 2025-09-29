明報新聞網
即時港聞

長洲官立中學只辦1班中一 瀕臨「殺校」邊緣　 (21:16)

教育局今日晚上（29日）公布，長洲官立中學今學年（2025/26）的核准中一班級數目為一班，意味有機會迫近「殺校」邊緣。該校的後續發展將取決學校會否申請俗稱「救校方案」的發展方案、方案是否獲批。全港官中的辦學團體均為教育局，局方稱在審慎考慮各方面因素後，會訂定個別官立學校的長遠發展方案，並適時公布。

根據《中學概覽》，創校於1908年長洲官中，現為長洲唯一中學，上學年中一至中六級每級開兩班，即全校12班。根據教育局今年5月的通函，中學可選的發展方案包括停辦、與其他學校合併、與大專院校或職專機構在高中協辦多元化教育課程、承擔額外資源以提供寬廣而均衡的高中課程；津貼中學則可選以私立模式辦學。

長洲公營學校的收生問題早已浮現。目前島上有3間津貼小學，1間中學，其中中華基督教會長洲堂錦江小學前年因收生不足、被「派0班」，即不獲資助開辦小一級，該校將小一轉為私營一年後，收生回升，恢復為全資助小學。

局方指出，長洲官中上學年核准中一班級數目為兩班，今學年為一班，該校的後續發展將取決學校會否申請發展方案，以及方案是否獲批。局方稱作為官校的辦學團體，在審慎考慮各方面的因素後，會訂定個別官立學校的長遠發展方案，如有序地逐步停辦長期收生不足的學校、將位處有較多剩餘學位地區的學校合併或重置到學位需求較殷切的地區或預計有較大學位需求的新發展區，並適時作出公布。

 

相關字詞﹕長洲官立中學 教育局 發展方案 收生不足 編輯推介

