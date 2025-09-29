明報新聞網
即時港聞

古洞北地盤文職猝逝　4日內第3宗猝死事件 (22:29)

【22:29更新】一名地盤文職人員，今午(29日)12時許被發現於古洞北柏壽路的地盤臨時洗手間內暈倒昏迷，由救援人員到場證實死亡。43歲姓蘇男子為地盤職員，警方經初步調查，案件列屍體發現，其死因有待驗屍後確定。據了解，蘇有高血壓、高血脂等病歷，今早在辦公室上班時沒異樣，其後有同事發現他離開辦公室一段時間，四出搜尋時，揭發他在洗手間昏迷。這是古洞北地盤於4日內第3宗猝死事件。

工業傷亡權益會指，近日古洞地盤分別有3工友於工作期間猝死事故，情况令人擔憂，無疑敲響了職場健康警號。呼籲僱主與僱員特別警惕，注意降溫。本會建議各大公司定期為工友進行身體檢查，以辨認健康情况高危的工友，及早治療；同時工友如發現身體有異常，請即求醫。

此外，於9月26日古洞北公屋地盤的事故，該工友疑因步行18層樓後不適，最終猝死。本會了解到不少地盤均沒有俗稱「人籠」的載人升降機，但無論法例還是工作守則都可向「人性化」的考量發展，建立一定層數的升降機，以減少工友徒步走多樓層的情况，確保員工安全。當「人籠」未能開始使用時，也應盡量多休息，避免一下子走多層樓梯，增加意外風險。

建造業總工會表示，對接二連三發生工友死亡事件深表震驚及惋惜，並對死者家屬致意深切慰問。總工會和工聯職安健協會今午派出職安團隊了解事件，希望接觸工友家屬提供情緒輔導及支援協助。數天內連續發生多宗死亡個案，工會實在無法接受及感到令人痛心，希望逝者安息，警方或勞工處應盡快調查，找出原因。工會亦呼籲各位工友注意身體健康，適時安排做身體檢查，並呼籲僱主做好極端天氣之風險評估及依照勞工處指引給予工人適當休息及提供防暑設施。

翻查資料，上周五（26日）一名45歲姓何地盤雜工，於古洞北第19區一期公營房屋地盤疑身體不適暈倒，送院不治。上周六（27日）一名64歲姓葉男工人，於古洞北第26區土木工程拓展署地盤等候卸貨時暈倒，救護車送院搶救不治。

