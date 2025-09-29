明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

父親涉3度非禮親女罪脫　官另批控方表現極不專業 (20:27)

14歲女童稱遭生父3度非禮，包括摸胸部及私處。該父親否認3項非禮罪，案件今日（29日）在區域法院裁決。法官在判辭指出，女童就事件說出不同版本的非禮情節，出現嚴重分歧，何況女童承認她向老師投訴遭非禮，因她知道被告將來港定居，到時會禁止她使用手機。由於女童作供不可靠，裁定被告罪脫。法官另指，控方似乎未能履行責任，在決定起訴時檢視證供及評估有否合理定罪機會，更指主控一度在庭上嚎哭，表現極不專業且「令人咋舌」。

被告化名L.W.H.（現47歲）是內地永久居民，其女兒X於2010年在內地出生，案發時居於香港。3項非禮罪指被告於2022年間先後3度非禮X，惟辯方稱指控是子虛烏有。

法官謝沈智慧於判辭指，X庭上表示父母在學業上給予她很大壓力，每日須花2至4小時溫習，父母亦封鎖家中WiFi，令X極為不滿。謝官分析證供指，案中關鍵是X的證供。X在24小時內分別向老師、醫生及社工描述案情，但3次描述無論是日期、次序和非禮細節均有嚴重分歧，例如X向老師投訴時多了替被告手淫情節、向醫生投訴時多了替被告口交情節，向社工投訴則多了摩擦下體情節。謝官直指X的證供自相矛盾，X日常中會為了獲取朋友認同而隨意說謊，也曾付錢讓人為她做功課，認為X是不誠實的人。由於控方未能成功舉證，故裁定被告的罪名不成立。

謝官在判辭中跋文指，控方在決定起訴之前，有責任檢視證供及評估有否合理定罪機會。控方無法對於X的分歧作合理解釋，似乎沒有履行固有責任；主控更於結案時，在庭上嚎哭及拿出藥物服食，行為不專業，令人咋舌。謝官稱下令將裁決的副本抄送予律政司長作跟進。

相關字詞﹕編輯推介 非禮 法庭

上 / 下一篇新聞