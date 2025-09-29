父親涉3度非禮親女罪脫　官另批控方表現極不專業 (20:27)

被告化名L.W.H.（現47歲）是內地永久居民，其女兒X於2010年在內地出生，案發時居於香港。3項非禮罪指被告於2022年間先後3度非禮X，惟辯方稱指控是子虛烏有。

法官謝沈智慧於判辭指，X庭上表示父母在學業上給予她很大壓力，每日須花2至4小時溫習，父母亦封鎖家中WiFi，令X極為不滿。謝官分析證供指，案中關鍵是X的證供。X在24小時內分別向老師、醫生及社工描述案情，但3次描述無論是日期、次序和非禮細節均有嚴重分歧，例如X向老師投訴時多了替被告手淫情節、向醫生投訴時多了替被告口交情節，向社工投訴則多了摩擦下體情節。謝官直指X的證供自相矛盾，X日常中會為了獲取朋友認同而隨意說謊，也曾付錢讓人為她做功課，認為X是不誠實的人。由於控方未能成功舉證，故裁定被告的罪名不成立。

謝官在判辭中跋文指，控方在決定起訴之前，有責任檢視證供及評估有否合理定罪機會。控方無法對於X的分歧作合理解釋，似乎沒有履行固有責任；主控更於結案時，在庭上嚎哭及拿出藥物服食，行為不專業，令人咋舌。謝官稱下令將裁決的副本抄送予律政司長作跟進。