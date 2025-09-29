新一屆「一丹獎」得主出爐　嘉獎教育學者及領袖 (19:34)

基金會指，Wilensky為提倡運算思維學習，培養人們理解複雜問題的思考能力，開發免費個體為本模型（Agent-based modeling）平台「NetLogo」，至今被下載逾290萬次。使用者可利用平台作「實驗室」，為各種現象設角色與規則，當系統運算時，個體會互動並得出結果，使用者可具體觀察個體行為如何演變成大規模現象，從而理解抽象概念。翻查資料，Wilensky曾製作模擬森林火災的模型，使用者可生成「樹木」並調整它們之間密度，以觀察樹木密度與火勢蔓延的關係。

另一獲獎者Mamadou則帶領發展研究與教育協會 （ARED）推出「學習共贏」雙語教學模式，教師先以學生認識的語言授課，當他們掌握一定水平語言能力後，再加入官方法語作雙軌教學，大幅提高學生基礎讀寫及算術能力。基金會指，該雙語課程模式已被塞內加爾教育部採納，並融入毛里塔尼亞及岡比亞等西非及中非國家的教育政策，逾58萬名學生受惠。

「一丹獎」由騰訊創辦人陳一丹於2016年成立，至今支持逾50個國家及地區教育項目，每個得獎者或團隊可獲純金獎牌及3000萬元獎金，當中1500萬元須用於研究或推動項目，其餘則為獎勵。區天倫表示，基金會在頒發獎金前會審查接受獎金機構的背景，並要求得獎者每半年提交支出報告，以確保獎金使用符合原定目的。

