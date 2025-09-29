明報新聞網
即時港聞

新一屆「一丹獎」得主出爐　嘉獎教育學者及領袖 (19:34)

嘉獎世界各地教育學者及領袖的「一丹獎」，第9屆得獎名單出爐。美國西北大學教授Uri Wilensky憑開發免費開源平台，讓使用者理解複雜且抽象概念獲「一丹教育研究獎」。來自塞內加爾的Mamadou Amadou Ly則於當地推動雙語教學獲「一丹教育發展獎」，二人今年12月來港出席頒獎禮，並各獲3000萬獎金。一丹獎基金會秘書長區天倫向本報說，獨立評審委員會13人考慮的準則包括創新精神、改革能力、可持續性及遠見，選出今屆得主。

基金會指，Wilensky為提倡運算思維學習，培養人們理解複雜問題的思考能力，開發免費個體為本模型（Agent-based modeling）平台「NetLogo」，至今被下載逾290萬次。使用者可利用平台作「實驗室」，為各種現象設角色與規則，當系統運算時，個體會互動並得出結果，使用者可具體觀察個體行為如何演變成大規模現象，從而理解抽象概念。翻查資料，Wilensky曾製作模擬森林火災的模型，使用者可生成「樹木」並調整它們之間密度，以觀察樹木密度與火勢蔓延的關係。

另一獲獎者Mamadou則帶領發展研究與教育協會 （ARED）推出「學習共贏」雙語教學模式，教師先以學生認識的語言授課，當他們掌握一定水平語言能力後，再加入官方法語作雙軌教學，大幅提高學生基礎讀寫及算術能力。基金會指，該雙語課程模式已被塞內加爾教育部採納，並融入毛里塔尼亞及岡比亞等西非及中非國家的教育政策，逾58萬名學生受惠。

「一丹獎」由騰訊創辦人陳一丹於2016年成立，至今支持逾50個國家及地區教育項目，每個得獎者或團隊可獲純金獎牌及3000萬元獎金，當中1500萬元須用於研究或推動項目，其餘則為獎勵。區天倫表示，基金會在頒發獎金前會審查接受獎金機構的背景，並要求得獎者每半年提交支出報告，以確保獎金使用符合原定目的。
 

