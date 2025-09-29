官津小一班數「點人頭」後淨減3班　縮班趨勢放緩 (19:36)

本報本月初根據《小學概覽》統計全港官津小學的小一班數，發現整體班數已比上學年「淨減」共12班；若連同教育局今日公布「點人頭」後公營小學小一級共增9班計算，即2025/26學年公營小學淨減3班小一。

教育局解釋，一般而言，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情况，包括搬遷、家長選擇（如從公營學校轉到直資或私立、國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口。

局方重申，因應本港學生人口結構性下降，政府以「軟著陸」為目標，檢視政策及公共資源運用的效能，逐步有序調節學校數目，確保教育生態健康和學校可持續發展，冀公共資源得以善用。

另外，立法會教育事務委員會本周五（3日）開會，教育局日前向立法會提交文件時，重提多間官校近年合併或停辦，例如上學年完成合併龍翔官立中學與九龍工業學校；上學年起合併北角官小與北角官小（雲景道）；香島道官立小學上學年起停辦；今學年重置廣東道官立小學至西貢區安達臣道石礦場的新校舍、即安博官立小學。

教育局期望上述做法，成為其他辦學團體參考的例子；局方感謝有辦學團體作「負責任的安排」，其中有辦團提出分階段將轄下兩間小學合併，確保所有學生能在同一學校完成高小；另有辦團已計劃合併轄下兩間小學。當局會向合併的小學提供支援，包括額外津貼。