明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

官津小一班數「點人頭」後淨減3班　縮班趨勢放緩 (19:36)

中小學近年持續憂慮「縮班殺校」危機。教育局本月中到校點算實際在學學生人數（即俗稱「點人頭」），今日（29日）公布今學年最終學生人數變化。綜合局方數字及本報在月初統計《小學概覽》的核准班數，2025/26全港公營小學的小一級淨減3班，縮班趨勢放緩。公營中學則共減6班中一。

本報本月初根據《小學概覽》統計全港官津小學的小一班數，發現整體班數已比上學年「淨減」共12班；若連同教育局今日公布「點人頭」後公營小學小一級共增9班計算，即2025/26學年公營小學淨減3班小一。

教育局解釋，一般而言，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情况，包括搬遷、家長選擇（如從公營學校轉到直資或私立、國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口。

局方重申，因應本港學生人口結構性下降，政府以「軟著陸」為目標，檢視政策及公共資源運用的效能，逐步有序調節學校數目，確保教育生態健康和學校可持續發展，冀公共資源得以善用。

另外，立法會教育事務委員會本周五（3日）開會，教育局日前向立法會提交文件時，重提多間官校近年合併或停辦，例如上學年完成合併龍翔官立中學與九龍工業學校；上學年起合併北角官小與北角官小（雲景道）；香島道官立小學上學年起停辦；今學年重置廣東道官立小學至西貢區安達臣道石礦場的新校舍、即安博官立小學。

教育局期望上述做法，成為其他辦學團體參考的例子；局方感謝有辦學團體作「負責任的安排」，其中有辦團提出分階段將轄下兩間小學合併，確保所有學生能在同一學校完成高小；另有辦團已計劃合併轄下兩間小學。當局會向合併的小學提供支援，包括額外津貼。

相關字詞﹕點人頭 縮班 小一 中一 官津學校 編輯推介

上 / 下一篇新聞