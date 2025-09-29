立法會法案委員會「鬧雙胞」衝突案　周浩鼎否認因私怨指證林卓廷 (18:56)

周浩鼎供稱，看到被告林卓廷阻礙會議進行，包括搶咪，而范國威及陳志全等人也想搶咪，他認為這些不顧安全的「反中亂港議員」是喪心病狂。周又稱，林也有嘗試拉走在主持會議的石禮謙。

辯方盤問時指，周於2019年錄取的口供沒提及林做出上述動作；周稱不同意。辯方稱，周與「反中亂港議員」因以往的事件而有過節，故他才「有咁嘅證供」；周答「冇咁嘅情况」。辯方舉例指，這些事件包括「調查梁振英UGL案件」；周稱此事與案無關，故不回答，又指若辯方詆毁他，「公眾眼裏都會見到」。辯方又播放案發日的影片，指出在會議室時，周身處人群外圍「遊來遊去」，根本看不到石及林的動作，而周的指控是「亂作出嚟」；周稱「我不同意」。

立法會時任總議會秘書馬淑霞其後出庭作供，她指案發時為石主持的會議提供支援服務，但涂謹申及郭榮鏗坐在主席台，她看過新聞報道後，得悉法案委員會「鬧雙胞」，因此認為涂及郭覺得會議應由他們主持。辯方問，秘書處是否不肯定涂召開的會議是否無效力；馬答「只可以話我哋唔會提供支援」。