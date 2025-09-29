明報新聞網
即時港聞

商人許銳生涉非禮秘書助理　被告保鏢：當晚無事發生 (18:56)

製衣公司利達豐創辦人許銳生涉去年在座駕和雪茄吧性侵女秘書助理，被控兩項非禮罪，案件今（29日）在九龍城裁判法院續審。被告下屬以辯方證人身分作供時形容，事主出席工作飯局時往往對不同話題「搭唔上嘴」，又經常請假，感覺被告不滿意其表現。就案發當晚的事情，下屬提到，被告和事主在雪茄吧平靜地交談，事主逗留約10分鐘便離開。另外，被告的保鏢亦說案發當晚「沒事發生」。

被告許銳生（65歲，商人）否認於去年7月8日，在一輛私家車及中環一所雪茄吧非禮女子X。 裁判官今裁定被告就兩項非禮罪表面證供成立，需要答辯，被告不作供，但傳召利達豐財務及投資副總裁彭志強（音譯）和尼泊爾籍保鏢Rai作供。

彭志強供稱，被告為殷實商人，談吐溫文，「冇乜見佢鬧過人」，公司部分員工任職10年以上。針對事主X，彭指出，X經常請假和在紅日時段「博長假」，出席工作飯局亦往往無法參與政府政策、經濟狀况和天文地理等話題的討論，席間更會「玩電話」。彭形容X工作表現「相當差」，感覺被告也不滿X的表現。

對於案發當晚的事情，彭志強憶述，本身沒打算安排X出席當晚的尖沙嘴飯局，但她最終有份出席，晚飯中X幾乎「冇出聲」，亦沒有招呼賓客；飯後，眾人分別乘車到涉案中環雪茄吧，他抵達雪茄吧後，目睹被告和X平靜地交談約10分鐘，之後X先行離開。

另一方面，Rai供稱已為被告工作10多年，對方從不罵人，更「像一名父親」，是他遇過最好的老闆。Rai說，案發當晚和被告及X一同乘車從尖沙嘴前往中環雪茄吧，他有留意車上情况，而車上「沒事發生」。審訊本周四（2日）續，屆時控辯將作結案陳辭。

相關字詞﹕法庭 非禮 編輯推介

