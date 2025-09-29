商人許銳生涉非禮秘書助理　被告保鏢：當晚無事發生 (18:56)

被告許銳生（65歲，商人）否認於去年7月8日，在一輛私家車及中環一所雪茄吧非禮女子X。 裁判官今裁定被告就兩項非禮罪表面證供成立，需要答辯，被告不作供，但傳召利達豐財務及投資副總裁彭志強（音譯）和尼泊爾籍保鏢Rai作供。

彭志強供稱，被告為殷實商人，談吐溫文，「冇乜見佢鬧過人」，公司部分員工任職10年以上。針對事主X，彭指出，X經常請假和在紅日時段「博長假」，出席工作飯局亦往往無法參與政府政策、經濟狀况和天文地理等話題的討論，席間更會「玩電話」。彭形容X工作表現「相當差」，感覺被告也不滿X的表現。

對於案發當晚的事情，彭志強憶述，本身沒打算安排X出席當晚的尖沙嘴飯局，但她最終有份出席，晚飯中X幾乎「冇出聲」，亦沒有招呼賓客；飯後，眾人分別乘車到涉案中環雪茄吧，他抵達雪茄吧後，目睹被告和X平靜地交談約10分鐘，之後X先行離開。

另一方面，Rai供稱已為被告工作10多年，對方從不罵人，更「像一名父親」，是他遇過最好的老闆。Rai說，案發當晚和被告及X一同乘車從尖沙嘴前往中環雪茄吧，他有留意車上情况，而車上「沒事發生」。審訊本周四（2日）續，屆時控辯將作結案陳辭。