即時港聞

立法會主席梁君彥不參選下屆立法會選舉　馬逢國亦退下火線 (18:07)

立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉，意味他立法會主席的生涯將要劃上句號。年屆70的馬逢國亦向本報表示，不會參選下屆立法會。

梁君彥稱是綜合考慮後決定，包括其家庭狀况及自己的意願，笑稱自己當主席9年「我已覺得做得幾好」，又自言年紀已過七旬，希望可退休享受人生，形容「呢個決定好似艱難，亦都係容易嘅」，亦已一早向其黨友表明不願再參選。被問到事前有否與中聯辦溝通，他稱與家人溝通更多，亦有與其黨友商討如何處理好。

梁君彥說，很榮幸在過去多年來有機會服務所屬的工業界及全港市民，見證香港迎難而上，形容有機會立法會主席的崗位上盡其所能貢獻社會「係我畢生最大嘅榮幸」，認為現時是功成身退的適合時間。

被問到覺得擔任兩屆立法會主席任期內最大的成就為何，他稱其中一個標竿是《基本法》23條立法，又稱做過很多事，好或不好要由公眾評價。現屆立法會會期尚餘約3周，梁君彥稱有信心圓滿完成所有議程項目，又祝願12月舉行的立法會選舉順利舉行，希望有更多年青的有能之士參選，同時呼籲市民踴躍投票。

馬逢國同日亦交代無意參選。他自言年紀不小，希望爭取時間做自己想做的事。他續稱，以他的年紀，應讓有心有力、有意從政的年輕人接捧，做好傳承，特別在現時整體社會穩定的情况下，讓年輕的有志之士有更多機會。

