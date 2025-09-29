明報新聞網
即時港聞

醫健通精簡同意機制12月起實施　「跨境健康紀錄」功能同月擴展至供全港市民使用 (17:07)

醫衛局表示，於7月通過《2025年電子健康紀錄互通系統(修訂)條例》後，會於今年12月1日實施醫健通精簡同意機制，市民同意參加醫健通後，他們的醫護提供者便可將健康資料存入其個人醫健通戶口。另外，計劃在2025年12月將「跨境健康紀錄」功能由目前限於合資格使用醫療券的長者，擴展至全港市民。

醫衛局向立法會提交文件，稱精簡同意機制實施後，市民同意參加醫健通後，他們的醫護提供者便可將健康資料存入其個人醫健通戶口。市民對已存入的個人資料擁有控制權，可以自行決定是否容許個別醫護提供者取覽其醫健通紀錄。當局亦稱，已完成與市場上4個主要的臨牀醫療管理系統的對接工作，將於下月推出下一階段措施，資助私營醫護提供者對接醫健通的臨牀醫療管理系統。

至於去年7月，在醫健通流動應用程式推出「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」的新功能，當局表示，計劃在今年12月將「跨境健康紀錄」功能由目前限於合資格使用醫療券的長者，擴展至全港市民。另外，當局將於2026年1月推出試點計劃，讓香港市民可以授權大灣區指定醫療機構，將其高解像度的放射影像及報告直接存入其醫健通的「個人資料夾」。

醫衛局亦稱，會適度擴大醫健通的中西醫可互通資料範圍，務求更有效配合相關臨床服務的實際需要，以協助診斷和治療，提升醫療質素及效率；預計在香港中醫醫院於2025年12月起分階段投入服務時，可逐步落實促進互通醫健通中西醫的資料。

醫健通 醫務衛生局

