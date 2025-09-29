入境處明起於機場推「容易飛」e-道　香港居民入境可全程人臉識別 (16:30)

現時機場的「登機易」e-道服務，即出境手續已可全程人臉識別進行，入境處指，明日起擴展至入境手續亦全程人臉識別，合資格市民明日起在機場離境後，持同一證件再入境便可使用新服務。年滿11歲或以上香港居民，以香港特區護照、特區簽證身份書、回鄉證或非中國籍港澳居民來往內地通行證出境均為合資格人士。

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺指，新服務毋須預先登記，使用者在「容易飛e-道」的第一道閘門毋須出示證件，只需望向鏡頭，通過第一重容貌識別，確認身份後進入通道進行多一次容貌識別核實，便完成入境手續，全程需時約7秒，較傳統e-道快13%，即約1秒。柯形容，入境處服務一向精益求精，由於預計「容易飛」每年有800萬使用人次，故「快1秒，即快800萬秒」，相信新服務在今時今日追求速度的社會會受歡迎。

被問到為何需進行兩次人臉識別，柯重鈺指由於現時e-道有兩道閘門，若經過第一次人臉識別後換另一人進入通道，出入境檢查上便會有問題，故仍需進行兩次人臉識別，強調入境處會繼續努力，盼盡快推出更便捷的通關模式。

《施政報告》提出明年第二季起在港珠澳大橋香港口岸設立全港首個「無感通關」試點，同樣利用人臉識別，被問到「容易飛」與「無感通關」分別，柯解釋「容易飛」的e道因有閘口，故市民仍需停頓，但日後「無感通關」則不會再有閘口、毋須停頓。

柯提到，現時機場有26條傳統入境e-道，明日起當中10條e-道會率先升級為「容易飛」e-道，明年初起其餘現有e-道會陸續升級，同時處方會增加e-道數目，預計2027年底前機場入境e-道會翻倍增至52條，屆時所有e-道均可使用「容易飛」。

柯重鈺又稱，入境手續全程人臉識別化，需配合出境時已有人臉識別，其他口岸未如機場般有此條件，故處方現先在機場推行，會盡快陸續推展至其他口岸。柯又提醒，即使日後在機場免出示證件便可出入境，市民仍必須携帶身份證及旅行證件。