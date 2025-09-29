復康會研究指本港76個文體旅設施未達標　啟德體育園輪椅席購票花71天 (16:21)

相關研究包括網上問卷調查及實地巡查兩部分，前者共訪問177名肢障或行動不便成年人參與，受訪者最常遇到的障礙包括無障礙環境及設施不完善、缺乏同行者支援、及公共交通的無障礙程度不足。

至於實地巡查由輪椅使用者進行，巡查的76個文體旅設施涵蓋十五運會/殘特奧會地點、M品牌活動場地、各區體育館及泳池、主要文化場所及旅發局推薦景點。結果發現，76個設施中有近6成的基礎無障礙設施「未達標」、即未完全符合《設計手冊：暢通無阻的通道2008》要求，常見問題包括暢通易達洗手間可移動空間不足、標誌不足或設計差。

就重點盛事場地啟德體育園，巡查發現其主場館及體藝館輪椅席只能透過電話購票，但熱線不易接通，網上資訊亦不齊全，研究團隊終花上71天始成功購票。

巡查結果也顯示，場地工作人員對殘疾人士態度普遍良好並樂於協助，但對如何為殘疾人士提供適切協助的評分則較低，反映工作人員的意識及相關培訓仍可改善

立法會議員林素蔚認為，須確保殘疾人士享有與健全人士一致的購票渠道，建議文體旅局研究設立規定，要求場地管理方在租借場地時加入條款，確保輪椅座位可透過網站及現場售票機購買。

立法會議員狄志遠則敦促政府成立殘疾人事務委員會，由政務司司長領導，以統籌各部門確保各政策符合《聯合國殘疾人權利公約》，並建議區議會定期巡查殘疾人士通用設計、讓康復諮詢委員會設立專責委員會處理相關投訴、並在諮詢組織增加殘疾人士代表，「讓殘疾人士直接參與決策，能讓政策更貼近他們的需求。」

研究另提出多項建議，包括將通用設計納入《香港旅遊業發展藍圖2.0》，在推出新景點時先進行無障礙設施評估，為場地員工提供涵蓋殘疾意識和相關法例的定期培訓課程等。