「膳心小館」遭食環檢走大批月餅　母公司申訴指食環未交代原因 (16:01)

原告為香港文網有限公司，被告為食環署長及一名高級衞生督察。原告方傳召香港文網唯一董事張子煒作供，張稱公司從事中式食品生產和門市零售，包括月餅、年糕和蛋捲，亦涉足寵物用品買賣。

張子煒供稱，香港文網有兩個持牌食物製造廠，包括新蒲崗萬昌中心19樓廠房，以及九龍灣同力工業中心B座8樓廠房。事發2024年，她指員工自農曆新年後趕製月餅，在萬昌中心完成焗製、印模、獨立包裝和入禮盒等工序，因月餅容易發黴惹蟲，「所有工序都喺同一個位置做」，之後送往門市。同年8月萬昌中心租約完結，月餅廠遷到同力工業中心8樓。

張子煒表示，在本案被搜的同力工業中心5樓單位只是貨倉，用來擺放寵物用品和顧客捐贈的月餅。她指，部分客人會在門市購買月餅，「一送就送500個畀長者」，公司員工會先保留月餅，再送往5樓貨倉，等待分發予長者中心或團體。此外，她說公司聘請弱勢社群製月餅，部分產品不符標準，仍可以食用，會安排捐予長者。

今早甫開庭時，代表香港文網的大律師葉承昊表示，食環署於2024年8月封存同力工業中心5樓的月餅，同年12月檢走月餅；署方僅稱上址涉食物包裝，無交代具體調查基礎。葉指，食環署作為負責任的調查機構，應全面交代行動理據，署方「一路都答唔到」，欠缺客觀基礎。