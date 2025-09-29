明報新聞網
即時港聞

林卓廷涉法案委員會「鬧雙胞」衝突案　陳恒鑌供稱林卓廷滋擾石禮謙主持會議 (15:59)

立法會2019年審議《逃犯條例》修訂草案時，建制派與民主派議員爭奪法案委員會主席之位令會議「鬧雙胞」，其間林卓廷涉​​​​襲擊或騷擾陳恒鑌及周浩鼎，否認兩罪受審。案件今（29日）在西九龍裁判法院審訊，陳恒鑌供稱，林不斷說話，滋擾石禮謙主持會議。周浩鼎則形容，該批泛民議員是「反中亂港」及「喪心病狂」，不顧安全地阻撓會議舉行，而他們也沒顧及長者石禮謙的安全。

被告林卓廷（48歲）否認兩項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，控罪發生於2019年5月11日。承認事實指，法案委員會於2019年4月17日及4月30日舉行兩次會議，由涂謹申主持，均無法選出主席。立法會時任總議會秘書馬淑霞的書面供辭提及，5月11日舉行第三次會議時，她與石禮謙被正在擾攘的人群隔開，最終會議暫停。

陳恒鑌供稱，他認為頭兩次會議無法選出主席，因為與涂同一個陣營的議員在不斷問題。陳說「我相信佢哋唔贊成呢一條法案，所以唔希望選到主席」。後來內務委員會指引由石禮謙主持5月11日會議，陳當日與其他建制派議員護送年長的石乘升降機到場，卻被泛民阻撓進入會議室，在范國威推撞下， 陳的眼鏡掉下來。陳進入會議室後，石嘗試主持會議，但朱凱廸及范搶石的麥克風，范更撲過來，壓到陳的肩頸而疼痛，林則在石的後方不斷說話來滋擾他。

辯方在盤問中指出，陳根本聽不清楚林說話的內容；陳答「係」。辯方再指出，即是說陳指控林不斷說話是在滋擾石，只是他的揣測，陳則稱，「係常識嚟㗎」。辯方再質疑，林當時有理由須接近石；陳答「我唔知佢點解要企埋去，但我觀察係認為佢想騷擾石禮謙開會」。辯方表示，現場人士須接近石，才能聽到他說話；陳則指「我唔係好同意」、「佢都好大聲，係嗌嘅」。

周浩鼎其後供稱，事發時一幫反對派議員在「做一套鬧劇」。他指「喪心病狂」的反中亂港人士「搶咪」、行為危險，而他們也沒顧及長者石禮謙的安全。

相關字詞﹕林卓廷 立法會 逃犯條例 法庭

