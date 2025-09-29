李家超主持「北都發展委員會」首次會議 (12:56)

李家超指出，政府過去三年已對北都制定基礎規劃並加快建設，成立委員會為提升北都發展的決策層次，簡化行政流程，拆牆鬆綁，突破瓶頸，以新思維達致安全、省錢、省時間的建築目標，並為加快北都發展訂立專項法例。 李家超在會上指示三個工作組須盡快召開工作會議和開展工作，向委員會匯報具體工作計劃，為短期內可推展的項目制定方案。

「北部都會區發展委員會」由特首擔任主席，下設三個工作組：

「發展及營運模式設計組」 - 由財政司司長主持，專責按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式

「大學城籌劃及建設組」- 由政務司司長主持，以專班研究北都大學城發展模式

「規劃及發展工作組」 - 由財政司副司長主持，負責由規劃到執行的全流程管理。

李家超亦在會上表示，北都具備獨特區位優勢，面積和未來人口約佔香港整體的三分之一，屬香港經濟發展的新引擎，具有巨大發展潛力和經濟價值，將創造大量職位提升人員收入和提升香港整體競爭力，加快推動北都高效建設屬香港未來發展的當務之急和戰略重點，政府必須全力以赴，搶佔發展先機。

施政報告提出設立「北部都會區發展委員會」，李家超指，委員會旨在強化督導及推動北部都會區全面提速發展，聚焦推進北部都會區專屬法例工作、協助產業進駐企業落戶、敲定北都大學城發展策略，以及加快審批和落實土地建設項目。