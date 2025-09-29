明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超主持「北都發展委員會」首次會議 (12:56)

特首李家超在《施政報告》提出為加快發展北部都會區，成立由他領導的「北都發展委員會」。委員會今日（29日）召開首次會議，由李家超主持，並集中討論和指導三個工作組的未來工作方向和策略，以加快北部都會區發展。當局指，三個工作組將盡快展開工作，按指示方向全力推進北都加快發展。

李家超指出，政府過去三年已對北都制定基礎規劃並加快建設，成立委員會為提升北都發展的決策層次，簡化行政流程，拆牆鬆綁，突破瓶頸，以新思維達致安全、省錢、省時間的建築目標，並為加快北都發展訂立專項法例。 李家超在會上指示三個工作組須盡快召開工作會議和開展工作，向委員會匯報具體工作計劃，為短期內可推展的項目制定方案。

「北部都會區發展委員會」由特首擔任主席，下設三個工作組：

  • 「發展及營運模式設計組」 - 由財政司司長主持，專責按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式
  • 「大學城籌劃及建設組」- 由政務司司長主持，以專班研究北都大學城發展模式
  • 「規劃及發展工作組」 - 由財政司副司長主持，負責由規劃到執行的全流程管理。

李家超亦在會上表示，北都具備獨特區位優勢，面積和未來人口約佔香港整體的三分之一，屬香港經濟發展的新引擎，具有巨大發展潛力和經濟價值，將創造大量職位提升人員收入和提升香港整體競爭力，加快推動北都高效建設屬香港未來發展的當務之急和戰略重點，政府必須全力以赴，搶佔發展先機。

施政報告提出設立「北部都會區發展委員會」，李家超指，委員會旨在強化督導及推動北部都會區全面提速發展，聚焦推進北部都會區專屬法例工作、協助產業進駐企業落戶、敲定北都大學城發展策略，以及加快審批和落實土地建設項目。

相關字詞﹕李家超 北部都會區 編輯推介

上 / 下一篇新聞