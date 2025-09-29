明報新聞網
即時港聞

愛民邨橡樹減輕樹身後扶起　「樹博士」憂樹木營養不足　房署：首要考慮安全 (13:02)

超強颱風樺加沙襲港期間被強風吹倒的愛民邨印度橡樹日前由房屋署斬去部分樹身後扶起。「樹博士」詹志勇指做法可更好，不應砍伐全部樹葉。房屋署高級園境師區鳳儀回應指要以安全為首要考慮。

房屋署日前於社交媒體發文，指房署樹木專業同事日以繼夜商討方案，決定將樹身減輕，利用物理原理令樹身自然回復原位。相片中可見，橡樹的樹枝及樹葉大部份被砍伐，僅留下約3米高的主幹。

教大地理及環境科學講座教授詹志勇今早於電台節目上分享，認為能夠保留樹木是好事，但處理方法值得商榷。詹志勇指，樹木需要樹葉光合作用以製造營養，如今只暫時依靠樹根貯藏的養分維生。

詹志勇說，未來橡樹會在修剪部分長出水橫枝，重新開始光合作用並製造養分。惟他擔心如果新生的水橫枝數量不足，樹木將在營養上「入不敷支」，種植有機會失敗。他認爲，房署扶起樹木的方式沒有問題，但不應為減重砍伐全部樹葉，至少應留下部分。

房屋署高級園景師區鳳儀於同一節目接受訪問。區鳳儀稱扶起橡樹的過程以安全為首要考慮。她指由於橡樹位於愛民邨內兩座大樓之間，塌樹位置僅有小型「蜘蛛車」可進入，無法使用重型機械。故清理過程中需盡量減輕樹身，樹身亦要較輕才能夠自然歸位。

區鳳儀提到，已將部分橡樹枝條送往環保署Y-PARK育苗，育苗順利可重新種植於原處。另外也有專人定時照看橡樹並淋水。至於坊間擔心樹木重量影響房屋結構，區鳳儀則解釋橡樹座落於泥地，並非停車場上蓋，不會產生安全問題。

