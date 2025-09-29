愛民邨橡樹減輕樹身後扶起　「樹博士」憂樹木營養不足　房署：首要考慮安全 (13:02)

房屋署日前於社交媒體發文，指房署樹木專業同事日以繼夜商討方案，決定將樹身減輕，利用物理原理令樹身自然回復原位。相片中可見，橡樹的樹枝及樹葉大部份被砍伐，僅留下約3米高的主幹。

教大地理及環境科學講座教授詹志勇今早於電台節目上分享，認為能夠保留樹木是好事，但處理方法值得商榷。詹志勇指，樹木需要樹葉光合作用以製造營養，如今只暫時依靠樹根貯藏的養分維生。

詹志勇說，未來橡樹會在修剪部分長出水橫枝，重新開始光合作用並製造養分。惟他擔心如果新生的水橫枝數量不足，樹木將在營養上「入不敷支」，種植有機會失敗。他認爲，房署扶起樹木的方式沒有問題，但不應為減重砍伐全部樹葉，至少應留下部分。

房屋署高級園景師區鳳儀於同一節目接受訪問。區鳳儀稱扶起橡樹的過程以安全為首要考慮。她指由於橡樹位於愛民邨內兩座大樓之間，塌樹位置僅有小型「蜘蛛車」可進入，無法使用重型機械。故清理過程中需盡量減輕樹身，樹身亦要較輕才能夠自然歸位。

區鳳儀提到，已將部分橡樹枝條送往環保署Y-PARK育苗，育苗順利可重新種植於原處。另外也有專人定時照看橡樹並淋水。至於坊間擔心樹木重量影響房屋結構，區鳳儀則解釋橡樹座落於泥地，並非停車場上蓋，不會產生安全問題。