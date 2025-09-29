河套創科園發展條件欠吸引？　孫東指發展模式已經仔細考慮 (11:00)

第一期第二及第三批次包括22個地塊，港深創科園公司正就其中10個地塊問市場意見，建議兩個發展模式，其一由發展商負責設計、融資、施工、管理、營運和維護，業權由園區公司擁有，契約年期最長50年或更短；其二由發展商負責全部或部分發展成本。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江日前接受本報訪問稱，河套鐵路需時落成、居住需求等仍是未知之數，發展商沒業權難融資，投資者需面對風險。

孫東今日在節目表示，有留意相關意見，表示兩種模式都是經仔細考慮而提出，目的是吸引業界參與，對兩種模式持開放態度。至於對河套交通配套的關注，孫東說正「陸續落成」，包括從上水已有巴士往河套區，今年內亦將開通行人通道連接落馬洲與河套；另外港深創科園亦會安排接駁巴士連接河套至上水站及其他交通熱點。明年在古洞北亦會有交通路線接駁河套。

園區公司正問市場意見的10個地塊包括先進製造大樓、人才公寓及國際學校。孫東說，包括國際學校是因為了解到市場有興趣。他說，園區公司此前做了相當工夫，也跟業界做了密切接觸，有業界提出一些期望與興趣，今次是園區公司首次就河套發展問市場意見，目的是「拋磚引玉」，會本著開放態度，虛心聽市場意見。他又指，第二及三批次其餘12個地塊如業界有興趣發展，政府亦歡迎。

至於現為應急醫院的園區第二期，孫東說今年內適時公布規劃，料包括30多幢大樓，兩期園區合共將建60多幢大樓，共涉200萬平方米可發展樓面面積。